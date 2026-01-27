  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

۸۱ پروژه در تربت حیدریه همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

۸۱ پروژه در تربت حیدریه همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

تربت حیدریه - فرماندار تربت‌حیدریه گفت: همزمان با ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی ۸۱ پروژه با اعتبار ۲۹۱ میلیارد تومان در شهرستان تربت حیدریه به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر در سالن اجتماعات فرمانداری تربت حیدریه اظهار کرد: ۸۱ طرح با سرمایه هزینه شده ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال برای بهره‌برداری از دهه فجر آماده شده است.

فرماندار تربت حیدریه گفت: این پروژه‌ها شامل؛ ۳۱ طرح در بخش مرکزی، ۲۶ طرح در جلگه رخ، ۵ طرح در شهر کدکن، ۲ پروژه در بخش بایگ و ۱۷ طرح نیز فرابخشی و در سطح کلان به‌بهره‌برداری می‌رسد.

وی عمده پروژه‌ها را مدارس، سالن‌های ورزشی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر، خطوط انتقال آب و آسفالت معابر عنوان کرد و گفت: در حوزه مدرسه‌سازی با مشارکت خیرین پیشتاز در استان هستیم و در حال حاضر قریب به ۲۰۰ کلاس درس نیز در حال ساخت است.

شجاعی عنوان کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مدیران با بیان ابن عملکردها و دستاوردها و تبیین آن به نسل جوان امروزی نقش مهمی در پیشبرد اهداف ایران اسلامی دارند.

کد مطلب 6733475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها