به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر در سالن اجتماعات فرمانداری تربت حیدریه اظهار کرد: ۸۱ طرح با سرمایه هزینه شده ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال برای بهره‌برداری از دهه فجر آماده شده است.

فرماندار تربت حیدریه گفت: این پروژه‌ها شامل؛ ۳۱ طرح در بخش مرکزی، ۲۶ طرح در جلگه رخ، ۵ طرح در شهر کدکن، ۲ پروژه در بخش بایگ و ۱۷ طرح نیز فرابخشی و در سطح کلان به‌بهره‌برداری می‌رسد.

وی عمده پروژه‌ها را مدارس، سالن‌های ورزشی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر، خطوط انتقال آب و آسفالت معابر عنوان کرد و گفت: در حوزه مدرسه‌سازی با مشارکت خیرین پیشتاز در استان هستیم و در حال حاضر قریب به ۲۰۰ کلاس درس نیز در حال ساخت است.

شجاعی عنوان کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مدیران با بیان ابن عملکردها و دستاوردها و تبیین آن به نسل جوان امروزی نقش مهمی در پیشبرد اهداف ایران اسلامی دارند.