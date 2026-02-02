  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۸

جودی: ۷۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی می‌شود

جودی: ۷۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی می‌شود

اراک- معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۷۱ هزار مسکن روستایی در کشور بازسازی می شود که سهم استان مرکزی از این واحدها یک هزار و ۵۰۰ واحد است.

مجید جودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در استان مرکزی ۱۰۲ هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که طی سال‌های گذشته ۶۱ هزار واحد روستایی نوسازی و مقاوم سازی شده است.

وی میزان مقاوم سازی مسکن روستایی در استان را ۶۱ درصد عنوان کرد و افزود: میانگین مقاوم سازی مسکن روستایی در کشور ۵۷ درصد است که استان مرکزی چهار درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان‌اینکه تاکنون۷۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی می‌شود، گفت: در کشور، شمار مسکن روستایی پنج میلیون و ۴۰۰ واحد است که از سال ۱۳۸۴ که بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی آغاز شده است تا کنون ۵۷ درصد این مسکن ها مقاوم سازی شده است.

جودی ادامه داد: از تمام‌ ظرفیت‌ها بهره‌گیری می‌شود تا پایان دولت چهاردهم که سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و بهسازی شود به رقم ۷۰ درصد مقاوم سازی مسکن روستایی دست یابیم.

وی همکاری بانک‌های عامل را برای پرداخت تسهیلات،‌ مناسب ارزیابی کرد و گفت: امسال از سهم ۲۰۰ هزار واحد، ۱۹۷ هزار واحد به بانک ها معرفی و ۱۱۰ هزار واحد عقد قرارداد شده اند.

کد مطلب 6737340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها