مجید جودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در استان مرکزی ۱۰۲ هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که طی سالهای گذشته ۶۱ هزار واحد روستایی نوسازی و مقاوم سازی شده است.
وی میزان مقاوم سازی مسکن روستایی در استان را ۶۱ درصد عنوان کرد و افزود: میانگین مقاوم سازی مسکن روستایی در کشور ۵۷ درصد است که استان مرکزی چهار درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیاناینکه تاکنون۷۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی میشود، گفت: در کشور، شمار مسکن روستایی پنج میلیون و ۴۰۰ واحد است که از سال ۱۳۸۴ که بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی آغاز شده است تا کنون ۵۷ درصد این مسکن ها مقاوم سازی شده است.
جودی ادامه داد: از تمام ظرفیتها بهرهگیری میشود تا پایان دولت چهاردهم که سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و بهسازی شود به رقم ۷۰ درصد مقاوم سازی مسکن روستایی دست یابیم.
وی همکاری بانکهای عامل را برای پرداخت تسهیلات، مناسب ارزیابی کرد و گفت: امسال از سهم ۲۰۰ هزار واحد، ۱۹۷ هزار واحد به بانک ها معرفی و ۱۱۰ هزار واحد عقد قرارداد شده اند.
