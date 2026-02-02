به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنیاسدیفر، فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا از اقدامات یگان حفاظت شهرداری تهران در بوستانهای پایتخت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اعلام کرد: یگان حفاظت شهرداری تهران با حضور مستمر در بوستانهای مختلف تهران، به ویژه بوستانهای منطقهای و فرا منطقهای، توانسته است اقدامات موثری در راستای تأمین امنیت و رفاه عمومی شهروندان انجام دهد.
وی گفت: یگان حفاظت شهرداری تهران در بیش از ۱۵ بوستان مهم پایتخت از جمله بوستانهای نهج البلاغه، ملت، لویزان، پلیس، لاله، سرخه حصار، آزادگان، ولایت، چیتگر، پردیسان، گفتگو، یاس فاطمی، محمدعلی مختاری، نیایش و دریاچه شهدای خلیج فارس دارای ایستگاه و حضور فعال دارد و ماموریت این ایستگاهها در هریک از این بوستانها بر اساس نیاز خاص آن مناطق متفاوت است.
این مقام ارشد انتظامی گفت: هدف اصلی یگان حفاظت شهرداری تهران با توجه به دغدغه شهروندان و مدیریت شهری، ایجاد محیطی امن برای شهروندان است تا بتوانند با خیال راحت از فضای سبز شهری استفاده کنند، علاوه بر این، یگان حفاظت در تلاش است تا از وقوع هرگونه بزه و تخلف، مانند فروش یا مصرف موادمخدر، برخوردهای غیرقانونی و جرائم مشابه جلوگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به کشفیات صورتگرفته در زمینه مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون، گفت: مقادیری مواد مخدر در سطح بوستانها کشف و ۱۵۰ نفر در ارتباط با مصرف یا فروش مواد مخدر در بوستانها دستگیر شدهاند که این اقدامات در راستای مقابله با معضل مواد مخدر و جلوگیری از گسترش آن در فضاهای عمومی صورت گرفته است.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا افزود: همکاران من در یگان حفاظت شهرداری تهران با تلاش شبانهروزی توانستهاند تعدادی را به اتهام حمل سلاح سرد دستگیر کنند، که در نتیجه این دستگیرها تعداد قابل ملاحظهای سلاح گرم در بوستانهای سطح شهر تهران کشف شد.
وی در ادامه افزود: در این بازه زمانی با اقدامات موثر کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران، تعدادی از مرتکبین به سرقت اموال عمومی در سطح بوستانها دستگیر، که این اقدام منجر به کشف ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی در سطح بوستانها و حومه شد.
سردار بنیاسدیفر در پایان خاطر نشان شد: یگان حفاظت شهرداری تهران همچنان به انجام مأموریتهای خود در بوستانها ادامه خواهد داد و کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران به طور مستمر در بوستانها مستقر و با گشتزنیهای منظم، از امنیت و آرامش شهروندان محافظت میکنند، هدف ما این است که فضای بوستانها برای مردم شریف تهران محیطی امن و مناسب برای استراحت و تفریح باشد.
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