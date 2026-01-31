کالای اساسی برای ماه رمضان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی با موضوع بیان توانمنـدی‌ها و دسـتاوردهای بخش کشاورزی و اعلام پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر برگزار شد.

جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این نشست گفت:امسال از ابتدا سال تا کنون ۱۲۵ پروژه با اعتبار ۲.۷ همت در زیرمجموعه‌های آب و خاک، دام و طیور، گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی و... در استان تهران به بهره‌برداری رسیده است.

برادری افزود: در سالگرد چهل و چهارمین انقلاب اسلامی ۴۹ پروژه شاخص در دهه فجر در استان تهران در همین زیرمجموعه‌های با اعتبار ۱.۵ همت و اشتغالزایی ۱۹۳۶ مستقیم و غیرمستقیم به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این بهره‌برداری منجر به افزایش ۱۳۵ تن محصولات کشاورزی شده، در حوزه ماهی‌های زینتی افزایش ۶.۲ میلیون قطعه و ۳۹۵ هزار گل شاخه بریده در حوزه گل‌های زینتی شاهد افزایش تولید بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: همچنین این بهره‌برداری‌ها موجب ۷۷۴ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب شد.

برادری در پاسخ پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی برای ماه مبارک رمضان با قیمت تثبت شده با توجه به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، گفت: یکی از دغدغه‌های ما تامین بازار کالاهای اساسی برای ماه مبارک رمضان است. در این راستا محصولات اعم از برنج، گوشت مرغ منجمد، شکر، خرما و... تامین و ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: قیمت‌ها یکی از اولویت‌ها ما در تنظیم بازار است که در بحث خرما هنگام برداشت در تابستان، با قیمت مناسب خریداری و ذخیره‌سازی شده و با افزودن هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی، نرخ در ستاد تنظیم بازار هفته آینده مشخص و اعلام می‌شود.

شارژ کیف پول تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به خرید کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک، ادامه داد: تا پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ در استان تهران ۱۰ میلیون نفر معادل ۱۰ همت از طریق کالابرگ ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری شد.

برادری با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی هزینه تولید را افزایش داده است، اظهار کرد: در این راستا دولت برای کمک به تولیدکنندگان و تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی زیرمجموعه کشاورزی که قیمت تولید آنها بالا رفته است، ۵۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شد که این عدد برای صنایع ۷۰۰ همت است. تولیدکنندگان می توانند برای دریافت این تسهیلات درخواست بدهند و پس از ارزیابی، کیف پول آنها در کمترین زمان شارژ می شود.

این مسئول دولتی تصریح کرد: تا امروز ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک عامل در استان تهران تسهیلات به دامداران و مرغداران پرداخت شده و تامین نقدینگی دامداری های روستایی و کوچک نیز به بانک ها محول شده است.

کمترین التهاب در بازار میوه

برادری در ادامه با اشاره به بازار میوه و صیفی‌جات یادآور شد: یکی از با ثبات‌ترین بازارها کشور، بازار میوه و سبزی‌جات بود که با وجود افزایش هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و بسته‌بندی قیمت‌ها ثابت نگه داشته شد.

وی با بیان اینکه روزانه بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تن میوه و صیفی‌جات برای استان تهران تامین می‌شود، تاکید کرد: با وجود افزایش هزینه‌های جانبی این بازار کمترین التهاب را تجربه کرد.

افزایش بهره‌وری با به‌نژادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه سخنان خود به بهره‌وری با اصلاح به‌نژادی و به‌زراعی پرداخت و گفت: یکی از رویکردهای ما در حوزه افزایش راندمان کاری، افزایش تولید در واحد سطح است. استان تهران با وجود اینکه یک درصد اراضی کشاورزی را در اختیار دارد اما ۵ درصد تولید کشور در این استان انجام می‌شود. ما توانسته‌ایم با اصلاحات به‌نژادی تولید سیب درختی را در واحد سطح به ۱۷۰ تن افزایش دهیم.

وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم پیشرفته در حوزه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، ادامه داد: تکلیف برنامه هفتم سالانه توسعه ۱۴۰ هکتار است اما امسال این رقم به ۲۱۰ هکتار رسیده و جلوتر از برنامه حرکت کرده‌ایم.

بازار گوشت سفید و قرمز

وی درباره قیمت کالاهای اساسی در بازار و تثبیت نرخ‌ها، اعلام کرد: اجازه نداده‌ایم قیمت گوشت مرغ در بازار نامتعارف باشد و روزانه حدود ۱۷۰۰ هزار تن گوشت مرغ در استان تهران توزیع می‌شود و قیمت آن بین ۱۹۵ تا ۲۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم متغیر است.

برادری درباره چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت به بارندگی‌ها و عدم حمل دام به استان تهران برمی‌گردد و خوشبختانه این قیمت در حال کاهش است. در حال حاضر هر بسته یک کیلوگرمی گوشت مخلوط قرمز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون تومان عرضه می‌شود و این عدد در میادین میوه و تره بار ۱.۳ میلیون تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به واردات گوشت قرمز برای تنظیم بازار ادامه داد: از ابتدا سال تا پایان آذر ماه ۹۵۰۰ تن گوشت وارد کشور شد و برای تامین بازار ماه مبارک رمضان نیز روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ تن گوشت از پاکستان وارد می‌شود. این واردات در کنار واردات دام زنده در حال پیگیری و انجام است.

این مسئول دولتی درباره کمبود روغن خوراکی در بازار هم گفت: با جراحی اقتصادی توسط دولت تا به‌روزرسانی قیمت‌ها ا سوی تولیدکنندگان روغن خوراکی، ۷۰۰ تن روغن روزانه در استان تهران از محل ذخائر استراتژیک تامین شد. همچنین این عدد برای کشور ۱۰۲ هزار تن بود.

۲۹۳ مورد گران‌فروشی و احتکار شناسایی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به بازرسی‌های این سازمان از انبارها و فروشگاه‌های مواد غذایی برای جلوگیری از هر گونه گران‌فروشی و احتکار، ادامه داد: ۱۲ هزار و ۴۷۰ مورد بارزسی تا کنون انجام شده و بالغ بر ۲۹۳ مورد گران‌فروشی، احتکار و کاهش عرضه کالاهای اساسی از سوی بارزسان شناسایی شد.

برادری با بیان اینکه ۶۷۳ میلیارد ریال جریمه نیز اعمال شده است، عنوان داد: در این بازرسی‌ها ‌۱۰۰۰ تن برنج، ۱۰۰ تن روغن و ۴۵ تن شکر احتکار شده کشف و با قیمت مصوب در شبکه توزیع، عرضه شد.