به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه، ماه شعبان را ماه عبادت و خودسازی دانست و آن را مقدمهای برای ورود معنوی به ماه مبارک رمضان عنوان کرد.
وی سازمان ثبت اسناد و املاک را از ارگانهای مهم و اثرگذار کشور برشمرد و اظهار کرد: این سازمان بههمراه سازمان ثبت احوال، از گذشته با مشکلاتی از جمله ساختمانهای نامناسب و تجهیزات قدیمی مواجه بودهاند.
وی افزود: امروز فناوریها و سیستمهای رایانهای پیشرفت قابل توجهی داشته و حجم گستردهای از اطلاعات را در خود جای دادهاند، اما با این وجود، در کنار استفاده از فناوریهای نوین، باید از اسناد مکتوب نیز بهعنوان پشتوانهای مطمئن و ضروری بهره گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با اشاره به اهمیت آراستگی و ظاهر مناسب ادارات و سازمانها گفت: مدیران باید نسبت به همه امور، از زیبایی، نظافت، پاکیزگی و آراستگی محیط کار و کارکنان گرفته تا سایر مسائل اداری، حساس و ناظر باشند. این اقدامات نه تنها ولخرجی محسوب نمیشود بلکه نشانه احترام به مردم و اربابرجوع است.
وی همچنین یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی را مسائل مرتبط با ثبت اسناد و املاک دانست و افزود: استعلامهای مربوط به این حوزه و ضرورت دسترسی سریع، دقیق و جامع به اسناد ثبتشده، اهمیت ویژهای دارد و هرگونه تأخیر یا نقص میتواند زمینهساز بروز اختلافات حقوقی شود.
آیتالله طباطبایینژاد در پایان تأکید کرد: ثبت اسناد و املاک زیربنای زندگی اجتماعی و حقوقی مردم است و اگر این حوزه بهدرستی تقویت و ساماندهی شود، بسیاری از دعاوی و اختلافات حقوقی در جامعه کاهش خواهد یافت.
در ادامه این دیدار، سید مهدی میرنظامی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نیز با اشاره به جایگاه این سازمان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک از ارگانهای بسیار مهم کشور است و بخش قابل توجهی از مردم بهطور مستقیم با این مجموعه سروکار دارند.
وی افزود: مراجعات مردمی به این سازمان بسیار زیاد است، در حالی که تعداد پرسنل محدود بوده و حجم تقاضا برای دریافت خدمات بالاست که این موضوع فشار مضاعفی را بر کارکنان وارد میکند.
میرنظامی با اشاره به وضعیت فیزیکی ساختمانهای ادارات ثبت اسناد تصریح کرد: بیشتر ساختمانهای ادارات ثبت اسناد قدیمی هستند و همین مسئله باعث میشود مردم در هنگام مراجعه با مشکلات و نارضایتیهایی مواجه شوند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد در سالهای اخیر تلاش کرده است با حرکت به سمت استفاده از فناوریهای جدید، زمینهای فراهم کند تا مردم کمتر نیاز به مراجعه حضوری به ادارات داشته باشند و خدمات مورد نیاز خود را بهصورت غیرحضوری دریافت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان خاطرنشان کرد: در برخی حوزهها در این مسیر موفق بودهایم و در برخی موارد نیز هنوز در ابتدای راه قرار داریم، اما امیدواریم با توسعه سیستمهای فناورانه و بهرهگیری از شبکههای مجازی، مردم بتوانند خدمات خود را با سهولت و سرعت بیشتری دریافت کنند.
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