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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۱

دستیار اپل مجهز به هوش مصنوعی گوگل در راه است

دستیار اپل مجهز به هوش مصنوعی گوگل در راه است

نسخه جدید و بهبودیافته «سیری» دستیار هوشمند اپل بالاخره ارائه می شود اما این بار به هوش مصنوعی گوگل مجهز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق اعلام مارک گورمن، خبرنگار بلومبرگ، اپل قصد دارد نسخه جدید سیری را در نیمه دوم فوریه ۲۰۲۶ میلادی عرضه کند. این نسخه حاصل همکاری گوگل و اپل است و قابلیت‌های فعال‌شده با فناوری جمینای را به نمایش می‌گذارد.

گورمن همچنین افزود که سیری جدید در iOS۲۶.۴ نیز عرضه خواهد شد. این نسخه قرار است در فوریه به‌صورت آزمایشی منتشر شود و قبل از عرضه عمومی در ماه‌های مارس یا اوایل آوریل، تست‌های بیشتری انجام خواهد شد. اپل از زمان کنفرانس WWDC ۲۰۲۴ در نظر داشت نسل جدید سیری را معرفی کند، اما اکنون مشخص شده که نسخه جدید این ابزار، مانند یک چت‌بات و مشابه چت‌جی‌پی‌تی اوپن‌ای‌آی، عمل خواهد کرد.

علاوه بر این، اپل قصد دارد پس از نمایش این محصول در اواخر فوریه، سیری جدید را در کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان اپل (WWDC) در تابستان ۲۰۲۶ میلادی معرفی کند.

پس از آن، جدیدترین نسخه سیری و ویژگی‌های هوش مصنوعی اپل که با فناوری جمینای فعال شده‌اند، در iOS۲۷، iPad OS۲۷ و macOS۲۷ عرضه خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود نسخه آزمایشی این سیستم‌عامل‌ها در تابستان امسال منتشر شوند.

کد مطلب 6731633
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • تهران ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      نت بین الملل قطعه چجوری وصل بشیم ؟

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