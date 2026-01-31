به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل دیلی دیجیتال،اگر این معامله انجام شود، کاربران آیفون می توانند با استفاده از ماهواره بدون اتکا به شبکه های موبایل یا سخت افزار اضافی تماس صوتی بگیرند، پیام بفرستند و به داده دسترسی یابند.

نشریه اینفورمیشن در اواخر ۲۰۲۵ گزارش هایی در این زمینه منتشر کرد و وب سایت های فناوری نیز این اخبار را در اوایل ۲۰۲۶ میلادی گسترش دادند. منابع اعلام کرده اند مذاکرات در این خصوص روی سری آیفون که در ۲۰۲۶ عرضه می شود، متمرکز است.

اپل هم اکنون برخی قابلیت های ماهواره ای ارائه می کند. کاربران از زمان عرضه آیفون ۱۴ می توانند در صورت از کار افتادن شبکه های موبایل با استفاده از ماهواره های گلوبال استار پیام های اضطراری ارسال کنند.

این سرویس موقعیت مکانی کاربر را با تیم نجات به اشتراک می گذارد و اجازه می دهد کاربر به دوستان خود در مناطق دور افتاده پیام ارسال کند. البته سیستم فعلی محدودیت هایی دارد. کاربران فقط می توانند پیام های ساده برای مواقع اضطراری ارسال کنند و برای انجام این کار آسمان باید صاف باشد. اتصال ارتباط نیز فقط چند دقیقه میسر است.

اسپیس ایکس می تواند این روند را تغییر دهد زیرا ماهواره های اینترنتی استارلینک در مدار پایین زمین فعالیت می کنند و برای خانه ها سرویس رسانی انجام می دهند. در فناوری direct to cell ماهواره مانند یک برج مخابراتی شناور به حساب می آید.

کاربران با استفاده از دستگاه هایی که مشخصات مورد نظر را داشته باشد می توانند بدون آنتنی روی زمین با کمک ماهواره تماس بگیرند، پیام بفرستند و جستجوی آنلاین انجام دهند.