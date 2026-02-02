بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری بندر بوشهر تقدیم شورا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در دویست و هشتاد و یکمین نشست علنی این شورا اظهار کرد: از مجموع بودجه پیشنهادی شهرداری در سال آینده ، ۴۷ درصد به حوزه عمرانی و ۵۳ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است که این رقم نسبت به بودجه سال گذشته، ۴۰ درصد رشد داشته است .

ایمان زندی‌نیا افزود: بودجه پیشنهادی برای بررسی جزئیات و انطباق با سیاست‌های کلان شهری، به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع شده است.

وی با اشاره به محورهای اصلی این بودجه اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توجه به امور روبنایی، آسفالت معابراصلی شهر ، توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و بازگشایی معابر جدید و املاک در مسیر گذر از جمله اولویت‌های برنامه مالی سال آینده شهرداری بوشهر خواهد بود.

رییس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات شهری، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای شهروندان از رویکردهای اصلی بودجه سال آینده شهرداری بندر بوشهر است.