به گزارش خبرنگار مهر، کیان پهلوان افشاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا و قرچک، در این مراسم که روز دوشنبه ۱۳ بهمنماه برگزار شد، جشنواره «دانوشتهای برای امام زمان(عج)» را گامی مؤثر در راستای گسترش فرهنگ مهدویت و ایجاد ارتباط معرفتی و قلبی جوانان با حضرت ولیعصر(عج) دانست.
وی با اشاره به سابقه چهار ساله این جشنواره، اعلام کرد که دانشگاه آزاد اسلامی منطقه جنوب شرق استان تهران افتخار میزبانی یکی از ۱۲ برنامه ملی با محوریت امام زمان(عج) را بر عهده دارد. افشاری همچنین از استقبال گسترده خبر داد و گفت: در این دوره، نزدیک به یکهزار اثر از سوی دانشجویان و دانشآموزان ارسال شد و برگزیدگان در چهار گروه سنی معرفی شدند.
او استمرار برگزاری این جشنوارهها را بیانگر تعهد دانشگاه به تقویت باورهای دینی عنوان کرد.
سخنان نماینده ولیفقیه درباره ایستادگی ملت
در ادامه، حجتالاسلام علیاصغر غلامی، نماینده ولیفقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا و قرچک، با قدردانی از دستاندرکاران مراسم، به ایستادگی ملت ایران در برابر ائتلاف قدرتهای جهانی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان دینی و پشتوانه مردمی، در برابر بزرگترین قدرتهای نظامی و اقتصادی جهان مقاومت کرده و دشمنان را به عقبنشینی واداشته است؛ امری که مقامات آمریکایی را مجبور به درخواست توقف درگیری از طریق واسطهها کرد.
غلامی این قدرت را ریشه گرفته از ایمان مردم و انسجام ملی دانست و بر ضرورت تبیین فلسفه غیبت و ظهور و افزایش معرفت نسبت به امام عصر(عج) تأکید نمود.
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