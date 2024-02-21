جشن بزرگ خیابانی نیمه شعبان در شهر ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی ظهر روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران رسانههای مختلف گروهی استان ایلام اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای تبلیغات اسلامی استان ایلام استفاده از ظرفیت رسانههای استان برای جشنهای مردمی نظیر جشن نیمه شعبان است.
وی گفت: تبلیغات اسلامی استان ایلام برنامههای گستردهای را برای جشنهای نیمه شعبان در استان ایلام با تاکید بر مردمی بودن تدارک دیده است.
حجت الاسلام رحیمی اضافه کرد: جشن بزرگ خیابانی نیمه شعبان در شهر ایلام روز یکشنبه و علاوه بر این در سایر شهرستانهای نیز این جشن در روز شنبه و یکشنبه برگزار میشود.
جزییات جشن بزرگ خیابانی نیمه شعبان در شهر ایلام
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به جزییات جشن بزرگ خیابانی نیمه شعبان در شهر ایلام، بیان کرد: جشن نیمه شعبان امسال روز یکشنبه ۶ اسفندماه از ساعت هشت صبح تا ۲۱ در مرکز استان به صورت ویژه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در قالب این برنامه که از مسیر میدان ۲۲ بهمن تا میدان امام خمینی (ره) خواهد بود، ۴۰ غرفه مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، رسانهای، مشاوره، ایستگاههای صلواتی و…برپا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام از برنامهریزی برای پخت و توزیع ۳۰ هزار پرس غذای گرم بین مردم در این جشن خبر داد و گفت: ۴۰ هزار تعرفه قرعه کشی نیز بین مردم توزیع و هر ۲ ساعت یک بار برنده در مجموع به تعداد ۲۰۰ نفر معرفی میشود.
وی توزیع اقلام صنایع دستی، نهال رایگان، بادکنک، عفاف و حجاب، توزیع کتب رهبر معظم انقلاب، بازی کودک، طب سنتی، ویزیت رایگان و نقاشی و بازی کودکان را از دیگر برنامههای جشن عید نیمه شعبان در مرکز استان عنوان کرد.
رحیمی با بیان اینکه نظیر چنین جشنی در سایر شهرستانهای استان طی روزهای پنجم و ۶ اسفندماه برگزار خواهد شد، افزود: گروه طنز هوش برتر از استان کرمانشاه در این جشن به اجرا خواهند پرداخت.
برنامههای تبلیغات اسلامی استان ایلام در سال جاری و سال آینده
وی با تاکید بر اینکه مردم استان ایلام خواهان و مُحب اهل بیت و ائمه اطهار (ع) به ویژه امام زمان (عج) هستند، یادآور شد: برگزاری جشنها و آیینهای مردمی نیمه شعبان، نقش مهمی در ماندگاری و تاثیرگذاری این برنامهها و ترویج فرهنگ مهدویت در سطح جامعه خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به برنامههای تبلیغات اسلامی استان ایلام در سال جاری و سال آینده گفت: بومی سازی تبلیغ، تقویت مساجد، حضور بیشتر مبلغان و روحانیون در استان، تقویت برنامههای گفت و گو با جوانان و نوجوانان از دیگر برنامههای مهم تبلیغات اسلامی استان است.
وی گفت: بیش از ۱۰۰ مبلغ دینی برای ایام ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف استان ایلام نیز اعزام میشوند.
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