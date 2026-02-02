جایگاه سوخت در شهرستان خاش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از دهه فجر، یک جایگاه سوخت در شهرستان خاش ظهر دوشنبه با حضور استاندار سیستان و بلوچستان افتتاح شد؛ پروژه‌ای که در چارچوب توسعه زیرساخت‌های خدماتی و با هدف ایجاد منابع درآمد پایدار برای شهرداری‌های استان به بهره‌برداری رسید.

منصور بیجار در حاشیه برنامه افتتاحیه اظهار داشت: این پروژه را می‌توان بخشی از رویکرد جدید استان در جهت تقویت زیرساخت‌های شهری و افزایش ظرفیت‌های درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه یادآور شد: این اقدام علاوه بر ارتقای سطح دسترسی شهروندان به خدمات سوخت‌رسانی، در راستای کاهش وابستگی شهرداری‌ها به منابع ناپایدار بودجه‌ای خواهد داشت.

وی با تأکید بر اولویت مدیریت شهری در برنامه‌های توسعه‌ای استان، ایجاد درآمد پایدار را یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری استان عنوان کرد و توسعه جایگاه‌های سوخت را از جمله ابزارهای موثر در این مسیر دانست.

بیجار اظهار داشت: تاکنون چهار جایگاه سوخت در قالب طرح‌های تک‌سکو، دو سکو و چندسکویی به شهرهای ریگ‌ملک، دوست‌محمد، ده‌رئیس و ادیمی واگذار شده است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت ظرفیت اقتصادی شهرداری‌های این مناطق کمک کند.

وی افزود: پروژه احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی در شهرهای زابل و خاش نیز در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد؛ طرحی که در صورت تحقق، سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای خدماتی شهرداری‌ها خواهد داشت.