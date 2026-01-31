به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در پی اقدامات مداخله جویانه آمریکا و کشورهای اروپایی در امورات جمهوری اسلامی ایران و همچنین تهدیدات نظامی، بیانیه محکومیت منتشر کرد.
متن بیانیه امام جمعه اهل سنت خاش بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به سازمانهای تروریستی، اقدامی ناعادلانه، غیرحقوقی و در تعارض آشکار با اصول بدیهی حقوق بینالملل و احترام به حاکمیت ملتهاست. این رویکرد سیاسی و دوگانه، نهتنها کمکی به صلح و امنیت جهانی نمیکند، بلکه بر دامنه بیاعتمادی، تنش و بیثباتی در منطقه میافزاید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از ساختار رسمی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است که نقش مهم و انکارناپذیری در صیانت از تمامیت ارضی کشور، مبارزه با تروریسم واقعی و مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری در منطقه داشته است.
نادیده گرفتن این واقعیتها و برچسبزنیهای سیاسی، نشاندهنده رویکرد گزینشی و منفعتطلبانه برخی قدرتها در تعریف مفهوم تروریسم است.
اینجانب ضمن محکوم کردن این تصمیم، دخالتهای آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را نیز قویاً مردود میدانم. این دخالتها که همواره با فشار، تحریم، تهدید و جنگ روانی همراه بوده، نقض صریح استقلال کشورها و بیاحترامی به اراده ملت ایران است.
علمای اهلسنت، نخبگان و اقشار مختلف مردم ایران اسلامی، فارغ از مذهب و قومیت، در دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور، موضعی واحد و استوار دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان با توطئههای سیاسی و رسانهای، وحدت ملی و انسجام اسلامی را خدشهدار کنند.
در پایان، از مجامع بینالمللی و کشورهای مستقل انتظار میرود با پرهیز از سیاستهای دوگانه، در مسیر عدالت، احترام متقابل و گفتوگوی واقعی گام بردارند و اجازه ندهند منافع قدرتهای سلطهگر، صلح و امنیت ملتها را قربانی کند.
(مولوی) عبدالستار حسینزهی
امام جمعه اهلسنت شهرستان خاش
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