به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین گرامیداشت روز تالابها، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر به حسن بابایی، از اقدامات سازمان ثبت در تثبیت مالکیت و ثبت حقوقی تالابها و توجه ویژه در این خصوص قدردانی کرد.
حسن بابایی رئیس این سازمان در مراسم گرامیداشت روز تالابها که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد گفت: تالابها از دیدگاههای مختلف، هستی بخش هستند. از نگاه اکولوژیک، آنها "کلیههای زمین" هستند که آبها را تصفیه و محیط را پالایش میکنند و از نظر اقتصادی، هزاران خانواده، از طریق مشاغل وابسته امرار معاش میکنند.
وی با اشاره به بحران موجود در نگهداشت تالابها و ارائه آمارهایی در این خصوص گفت: سازمان ثبت به نوبه خود اقدامات گستردهای را انجام داده است که از آن جمله اجرای طرح کاداستر ملی است که بر اساس آن شناسایی و ثبت بسیاری از تالابهای اصلی کشور در ذیل اراضی ملی محقق شده است.
وی تصریح کرد: تا کنون بالغ بر ۸۰۰ هزار هکتار از عرصههای تالابی اصلی کشور یعنی معادل حدود ۵۰ درصد از تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر و دیگر تالابهای مهم به صورت رسمی به عنوان اراضی ملی و تالابی به ثبت رسیده و سند مالکیت آنها صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: تالابها امانت الهی در دستان ما هستند، کنوانسیون رامسر پرچمی است که ایران بر دوش دارد و سازمان ثبت با تمام توان خود از ثبت یک سند تا پایش یک تغییر کاربری، در خدمت حفظ این میراث سبز و آبی کشور است.
بابایی همچنین از برنامههای سازمان ثبت برای اتمام حدنگاری و صدور مالکیت سایر تالابهای کشور خبر داد.
در این مراسم معاون اول رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر به حسن بابایی، از خدمات و اقدامات گسترده و چشمگیر سازمان ثبت در تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت تالابهای کشور قدردانی کرد.
در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: اقدام بی سابقه و ارزشمند سازمان تحت مدیریت شما، در تثبیت مالکیت دولت و صدور اسناد مالکیت تالابهای کشور را ارج مینهیم. این حرکت هوشمندانه گامی بلند در راستای تحقق سیاستهای کلان نظام برای حفاظت از انفال عمومی و صیانت از سرمایههای طبیعی ملی است.
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