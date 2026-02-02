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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

صدور سند مالکیت برای بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از تالاب‌های اصلی کشور

صدور سند مالکیت برای بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از تالاب‌های اصلی کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند مالکیت برای بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از تالاب‌های اصلی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین گرامیداشت روز تالاب‌ها، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر به حسن بابایی، از اقدامات سازمان ثبت در تثبیت مالکیت و ثبت حقوقی تالاب‌ها و توجه ویژه در این خصوص قدردانی کرد.

حسن بابایی رئیس این سازمان در مراسم گرامیداشت روز تالاب‌ها که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد گفت: تالاب‌ها از دیدگاه‌های مختلف، هستی بخش هستند. از نگاه اکولوژیک، آنها "کلیه‌های زمین" هستند که آب‌ها را تصفیه و محیط را پالایش می‌کنند و از نظر اقتصادی، هزاران خانواده، از طریق مشاغل وابسته امرار معاش می‌کنند.

وی با اشاره به بحران موجود در نگهداشت تالاب‌ها و ارائه آمارهایی در این خصوص گفت: سازمان ثبت به نوبه خود اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است که از آن جمله اجرای طرح کاداستر ملی است که بر اساس آن شناسایی و ثبت بسیاری از تالاب‌های اصلی کشور در ذیل اراضی ملی محقق شده است.

وی تصریح کرد: تا کنون بالغ بر ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های تالابی اصلی کشور یعنی معادل حدود ۵۰ درصد از تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر و دیگر تالاب‌های مهم به صورت رسمی به عنوان اراضی ملی و تالابی به ثبت رسیده و سند مالکیت آنها صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: تالاب‌ها امانت الهی در دستان ما هستند، کنوانسیون رامسر پرچمی است که ایران بر دوش دارد و سازمان ثبت با تمام توان خود از ثبت یک سند تا پایش یک تغییر کاربری، در خدمت حفظ این میراث سبز و آبی کشور است.

بابایی همچنین از برنامه‌های سازمان ثبت برای اتمام حدنگاری و صدور مالکیت سایر تالاب‌های کشور خبر داد.

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر به حسن بابایی، از خدمات و اقدامات گسترده و چشمگیر سازمان ثبت در تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت تالاب‌های کشور قدردانی کرد.

در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: اقدام بی سابقه و ارزشمند سازمان تحت مدیریت شما، در تثبیت مالکیت دولت و صدور اسناد مالکیت تالاب‌های کشور را ارج می‌نهیم. این حرکت هوشمندانه گامی بلند در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام برای حفاظت از انفال عمومی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی ملی است.

کد مطلب 6737865

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