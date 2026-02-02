به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در جلسهای به مناسبت روز جهانی تالابها شعار امسال روز جهانی تالابها را با مضمون «تالابها ارزشمند، زندگیبخش، میراث جاودانه، میراثی که حفاظت از آن بر عهده ماست، همه با هم برای تالابها» عنوان کرد و اظهار داشت: تنظیم اقلیم، کنترل سیلابها و زیستگاه گونههای در خطر انقراض از جمله کارکردهای چندگانه تالابها به شمار میرود.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت مشارکتی در محیطزیست، نقش جوامع محلی و بهرهبرداران را در حفاظت و پایش تالابها بنیادین توصیف کرد و بیان داشت: موفقیت در مدیریت تالابها بدون مشارکت ذینفعان محلی و بهرهگیری از دانش بومی آنان میسر نخواهد شد.
همچنین در این جلسه صورتهای فنی از وضعیت موجود تالابهای شهرستان، شاخصهای زیستمحیطی، روند آبگیری و تراز سطح آب تالابها و آخرین اقدامات انجام شده در راستای پایش بیولوژیک و کیفی منابع آبی منطقه بررسی شد.
در ادامه ضمن بازدید میدانی مسئولین و کارشناسان از تالاب «گریبلمک»، وضعیت زیستمحیطی بستر و حاشیه تالاب بهدقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
با تبادل نظرات و ملاحظات کارشناسی مقرر شد شرکت آب منطقهای با همکاری سایر دستگاههای متولی، تعیین حدود بستر و حریم تالاب متناسب با وضعیت هیدرولوژیک فعلی را انجام دهد.
همچنین راهکارهای حقوقی و فنی برای رفع مشکلات تعارضی میان بهرهبرداران و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز در حریم تالاب موردبحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
