اختصاص ۱۰درصد اعتبارات طرح های زیربنایی معادن کشور به هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در مراسم عملیات اجرایی پروژه بهسازی راه دسترسی به معادن گچ بندرخمیر که با حضور مدیرکل طرح ایجاد زیربناهای مناطق معدنی کشور، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس کشور و فعالان بخش خصوصی آغاز شد. با اشاره به لزوم حمایت جدی از معادن کوچک مقیاس برای شکوفایی استعدادهای حوزه معدن، اظهار داشت: موانع سرمایه گذاری در این بخش مرحله به مرحله باید شناسایی و رفع و زمینه ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و ارزآوری در بخش معدن فراهم شود.

وی افزود: عواید حاصل از استخراج مواد معدنی و صادرات این بخش باید دوباره به چرخه تولید برگردد تا بتواند ارزش افزوده آن را چند برابر کند.

استاندار هرمزگان، دسترسی آسان معادن استان به پایانه های صادراتی را یک مزیت برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش عنوان و اضافه کرد: برای شکوفایی همه استعدادهای اقتصادی استان باید برنامه ریزی لازم را انجام دهیم که بتوانیم رونق معیشت و امیدواری بیشتر را برای مردم هرمزگان بوجود بیاوریم.

همتی با اشاره به نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و سیاست گذاری برای تسهیل امر تولید و صادرات، بیان داشت: مجموعه دولت در استان، به دنبال تسهیل فرآیندها و رفع موانع برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان با دیگر تولیدکنندگان و بازارهای بین المللی است.

وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک هیچ محصول خامی را صادر نکنیم و با تکمیل زنجیره تولید و با ایجاد ارزش افزوده، محصول نهایی را صادر کنیم که عواید بیشتری نصیب تولیدکننده و کشور شود.

داریوش دیو دیده مدیرکل طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه هرمزگان پیشانی کشور از نظر مبادلات اقتصادی است، گفت: ۱۰ درصد اعتبارات ۴۰۰۰ میلیارد ریالی طرح های زیربنایی سال جاری در معادن کشور به هرمزگان تخصیص پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: طرح مطالعاتی در دو شهرستان حاجی آباد و میناب در قالب طرح های معادن کوچک مقیاس در حال انجام است و امکان اجرای تمام یا بخشی از این پروژه ها در سال ۹۹ فراهم می شود.

مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور افزود: طرح بهسازی راه دسترسی معادن گچ خمیر جزء نخستین طرح های اجرایی زیربنایی در معادن کوچک مقیاس کشور است.

خلیل قاسمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در آیین آغاز این طرح گفت: در ابتدای حضور دکتر همتی در استان، هدف‌گذاری های مهمی در حوزه معادن استان انجام شد که خوشبختانه مطالعه پهنه های معدنی استان انجام و در حال جمع بندی است و طرح های حمایتی معادن کوچک مقیاس برای رونق تولید و اشتغال نیز با جدیت در حال پیشرفت است.

وی افزود: با ایجاد و بهسازی مسیر دسترسی معادن شهرستان خمیر و راه اندازی بندرخمیر در آتیه نزدیک و همچنین زیرساخت های موجود در بندر شهید رجایی، ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این بخش شتاب بیشتری خواهد گرفت.

عملیات بهسازی مسیر دسترسی به معادن معادن گچ بندر خمیر به طول ۱۴ کیلومتر و در چهار مسیر امروز آغاز شد و بر اساس پیش بینی انجام شده، اجرای این طرح فروردین ماه ۱۴۰۱ به اتمام می رسد و ۳۰ معدن دارای پروانه بهره برداری و پروانه اکتشاف از این مسیر دسترسی بهره مند خواهند شد.

در حال حاضر ۲۹۰ نفر بدون احتساب اشتغال واحدهای صنایع معدنی فعال این منطقه، مشغول به کار هستند.

بیش از ۵۷ معدن گچ در سراسر استان وجود دارد که ۲۹ فقره از این معادن در شهرستان خمیر واقع شده است.