صدور گواهینامه سبز برای ۷ نهاد در منطقه ۶ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مجید بوربور، رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه ۶ تهران از ارزیابی و ممیزی هفت سازمان و شرکت بزرگ جهت صدور گواهینامه مدیریت پسماند عادی خبر داد.

اینگونه اقدامات در چارچوب تحقق و اجرای «نظام مدیریت سبز» و با هدف کنترل علمی پسماندهای اداری و کاهش اثرات زیست محیطی انجام شده است.

رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه۶ در این باره گفت: به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌ زیست و مدیریت بهینه و مطلوب پسماندهای اداری، تعداد هفت سازمان و شرکت بزرگ مستقر در منطقه، مورد ارزیابی و ممیزی تخصصی قرار گرفتند. هدف از این ممیزی، صدور «گواهینامه مدیریت پسماند عادی» در راستای اجرای سیاست‌های کلان «نظام مدیریت سبز» است.

به گفته وی نهادهای مورد ارزیابی عبارت‌اند از سازمان تعاون روستایی استان تهران، ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، هلدینگ اطلس راه تجارت نیک‌نام و شرکت آذران انرژی.

فرآیند ممیزی بر اساس شاخص‌های دقیقی از جمله «کاهش تولید پسماند در مبدأ»، «جداسازی و ذخیره‌سازی اصولی پسماندهای خشک و تر»، «نحوه جمع‌آوری و انتقال پسماند» و «آموزش و مشارکت کارکنان» انجام شده است. به نهادهایی که استانداردهای لازم را کسب کنند، گواهینامه معتبر مدیریت پسماند اعطا خواهد شد.

بوربور، رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه ۶ در این رابطه تأکید کرد: این طرح، یک فرآیند مشارکتی و آموزشی است. هدف ما تبدیل ساختمان‌های اداری بزرگ به الگوهای مدیریت سبز است تا علاوه بر کاهش و مدیریت بار پسماند، در هزینه‌های عملیاتی این نهادها نیز صرفه‌جویی قابل‌توجهی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: پسماند عادی اداری حجم بزرگی از زباله شهر را تشکیل می‌دهد و مدیریت صحیح آن، تأثیر مستقیمی بر سلامت شهر و کاهش تولید شیرابه و گازهای گلخانه‌ای دارد.