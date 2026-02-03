رشد چشمگیر مدیریت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی کشور در دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در دولت چهاردهم دستاوردهای مهمی در مدیریت پایدار، حفظ زیستبومها و گونههای در معرض خطر انقراض حاصل شده است.
حمید ظهرابی معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در چارچوب سیاستهای مدیریت یکپارچه و حفاظت از تنوع زیستی، تعداد مناطق دارای طرح جامع مدیریت از ۱۹۵ منطقه پیش از دولت چهاردهم به ۲۲۰ منطقه افزایش یافته که رشدی معادل ۱۲ درصد را نشان میدهد. همچنین طرحهای اجرایی این برنامهها نیز با رشد ۹ درصدی از ۵۵ به ۶۰ منطقه رسیده است.
ظهرابی افزود:راستای رویکرد اکوسیستممحور بهویژه در زیستبومهای شکننده مانند رویشگاههای زاگرسی، طرح جامع مدیریت بومسازگان زاگرس تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط ارائه شده است. اقدامات اجرایی از جمله پایش و مقابله با آفات، بیماریها و حریق در این مناطق آغاز شده است.
وی اظهار کرد: این معاونت با اجرای طرحهای کنترلی، موفق به شناسایی و کنترل آفات مهمی نظیر آفت شمشاد هیرکانی، ابریشمباف ناجور در گیلان و آفت چوبخوار ارس در خراسان رضوی شده است.همچنین اقداماتی برای حفاظت و احیای رویشگاه اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ انجام شده است.
ظهرابی با اشاره به اقدامات مؤثر در حوزه حفاظت از غارها تصریح کرد: این اقدامات شامل تدوین «شیوهنامه درجهبندی غارها»، «طرح حفاظت و بهرهبرداری پایدار از غارهای کشور» و افزایش تعداد غارهای دارای درجه حفاظتی از ۷ به ۴۱ غار (رشد ۴۹۰ درصدی) بوده است.
وی در ادامه گفت:با برنامهریزیهای انجامشده، جمعیت پستانداران شاخص علفخوار در مناطق تحت مدیریت کشور از ۲۲۷ هزار به بیش از ۲۴۰ هزار رأس افزایش یافته است.
معاون محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست افزود:درحوزه کنترل گونههای مهاجم نیز اقدامات از یک گونه پیش از دولت چهاردهم به پنج گونه شامل کاراس، نوتریا، راکون و قزلآلای رنگینکمان توسعه یافته است که رشدی معادل ۴۰۰ درصد را نشان میدهد.
ظهرابی گفت:سازمان با اجرای طرحهای مشارکتی و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی، دانشگاهها و بخش خصوصی، گامهای موثری در حفاظت از گونهها و زیستگاهها برداشته است. از جمله میتوان به انعقاد تفاهمنامه برای حفاظت از ۴۴۰ هزار هکتار زیستگاه یوز آسیایی بین توران و میاندشت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه شمار قرقهای اختصاصی در کشور از ۵ مورد به ۱۲ مورد افزایش یافته است که رشدی ۱۴۰ درصدی را نشان میدهد، گفت:با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست، سه منطقه «چشمه قدمگاه فارس»، «ارس شهرستانک البرز» و «زرینگل گلستان» به فهرست مناطق تحت مدیریت افزوده شدند و تعداد کل مناطق از ۳۲۷ به ۳۳۰ منطقه افزایش یافت.
ظهرابی از دیگر اقدامات مؤثر، انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست و تدوین آییننامه داخلی مرجعیت ملی است.همچنین برنامه جامع حفاظت از تنوع زیستی کشور با محوریت چارچوب جهانی پساکونمینگ–مونترال در قالب ۱۳ راهبرد عملیاتی و ۹۷ اقدام تدوین و به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه شده است.
وی افزود: بر اساس فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN)، ایران دارای ۲۱۳ گونه در معرض تهدید است. تاکنون برنامه عمل حفاظت از ۲۵ گونه همچون یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی، خرس سیاه آسیایی، گوزن زرد، غاز پیشانیسفید کوچک، اردک سرسفید، سمندر ایرانی و ماهی کور غار اجرا شده و ۱۳ برنامه جدید نیز در دست تدوین است.
در پایان، معاون محیط زیست طبیعی با تشکیل کمیته و کارگروه ملی مقابله با قاچاق حیات وحش، همکاری نزدیکی با دادستانی کل کشور و نهادهای قضایی برای برخورد مؤثرتر با قاچاقچیان گونههای جانوری برقرار کرده است.
نظر شما