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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

تظاهرکنندگان ونزوئلایی خواستار آزادی مادورو شدند

تظاهرکنندگان ونزوئلایی خواستار آزادی مادورو شدند

مردم ونزوئلا با برگزاری تظاهرات در کاراکاس و دیگر شهرهای این کشور خواستار آزادی رئیس‌جمهوری ربوده شده این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مورنینگ استار، مردم ونزوئلا در پاسخ به فراخوان حزب سوسیالیست حاکم، از آمریکا خواستند به حاکمیت سرزمینی کاراکاس احترام بگذارد.

تظاهرکنندگان ونزوئلایی خواستار آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده این کشور و همسرش از اسارت آمریکا شدند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی برخلاف موازین بین‌المللی اعلام کرد که تنها در صورتی به ونزوئلا اجازه می‌دهد نفت صادر کند که این کار تحت نظارت واشنگتن صورت گیرد.

این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اجازه استخراج، صادرات و خرید و فروش نفت ونزوئلا را در صورتی صادر می‌کنیم که این عملیات توسط یک نهاد حقوقی ثبت‌شده در آمریکا انجام شود.

در این بیانیه آمده است: عملیات مربوط به نفت ونزوئلا شامل معاملات با طرف‌های روسی نخواهد بود.

پیشتر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود در صورت شکست دیپلماسی، واشنگتن آماده استفاده از زور برای جلب همکاری ونزوئلا است.

روبیو در نشست اخیر با کنگره آمریکا اعلام کرد که در صورت عدم همکاری کامل دولت موقت ونزوئلا، از «قدرت نظامی» استفاده می کند.

این مقام آمریکایی، باز کردن بخش انرژی ونزوئلا به روی شرکت‌های آمریکایی و دسترسی آنها به تولید نفت در کنار استفاده از درآمدهای نفت برای خرید کالاهای آمریکایی را از جمله خواسته های واشنگتن از کاراکاس اعلام کرد.

رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا، چپاول نفت این کشور را هدف نهایی آمریکا اعلام کرده بود.

دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی واشنگتن تاکید دارد.

کد مطلب 6735472

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      0 1
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      مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر امریکا
    • IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 1
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      مردم تازمانی که مادورو برنگشته آمریکاییان را به ونوزئلا راه ندهند بروند شرکتهای نفتی را محاصره بکنند نگذارند نفتی به آمریکا صادر بشود رودگریز به مادورو خیانت کرده
    • مهدی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 1
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      آمریکا با روشهای جدید به همان سلطه جویی دوران راهزنی دریایی بریتانیا غارتگر بازگشته وباوحشیگری تمام به دنبال چپاول ثروت کشورهای ثروتمند است

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