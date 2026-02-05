به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ظهر پنجشنبه در این مراسم با اشاره به مشخصات طرح‌ها گفت: گلخانه تولید پاپایا با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال احداث شده که ۳۰ میلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و مابقی توسط سرمایه‌گذار تأمین شده است.

بهرام لطف‌اله‌نیا افزود: حفر و تجهیز چاه آب زراعی در روستای تلیکسر با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد ریال و همچنین مرمت و لایروبی آببندان سرخرود با هزینه‌ای بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌هایی است که با مشارکت اعتبارات استانی و مردم به بهره‌برداری رسیده است.

سید امیر حسینی جو معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران هم افتتاح این طرح‌ها را گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت امید اجتماعی دانست و بر نقش خدمت‌رسانی مسئولان در پیشبرد پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

وی گفت: این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و بهبود بهره‌برداری از منابع آب اجرا شده و نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهند داشت.