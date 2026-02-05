حجت الاسلام باوقار: شهدا الگوهای حقیقی ایمان و بصیرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار ظهر پنج شنبه در ویژهبرنامه گرامیداشت ایامالله دهه مبارک فجر و یادواره شهدای سهماهه چهارم با محوریت «شهدای اقتدار ملی و مقاومت» که در مسجد امیرالمؤمنین (ع) مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد: سیره و منش شهدا میتواند چراغ راه نسل جوان باشد
وی افزود: شهدا بهعنوان الگوهای حقیقی ایمان و بصیرت هستندو سیره و منش شهدا میتواند چراغ راه نسل جوان در مواجهه با چالشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد و حفظ و تقویت روحیه مقاومت از مهمترین عوامل پایداری و پیشرفت جامعه است.
حجت الاسلام باوقار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر نقش بیبدیل آنان در تقویت روحیه ایمان، ایستادگی و مقاومت در جامعه تأکید و افزود: امنیت، عزت و استقلال امروز کشور مرهون ایثار کسانی است که با تکیه بر باورهای دینی و انقلابی، جان خود را در راه دفاع از ارزشها نثار کردند.
وی در سخنان خود شاخصههای زندگی شهدا و مسیر تعالی انسان در راه الهی را برشمرد، و تصریح کرد: ایمان، خردورزی، نیکرفتاری، عبادت، آگاهی و معرفت از مهمترین ویژگیهای رسیدن به مقام قرب الهی است.
امام جمعه مشگینشهر با اشاره به این ویژگیها افزود: شهدا برای جامعه اسلامی الگو هستند و راه آنان باید در زندگی فردی و اجتماعی استمرار یابد.
