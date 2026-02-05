۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

گلشن: ۹۵۰ میلیارد تومان پروژه فاضلاب در لنگرود کلنگ‌زنی شد

لنگرود- فرماندار لنگرود گفت: همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر پروژه فاضلاب شهری لنگرود به ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان امروز کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن فرماندار لنگرود بعد از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از ۲۵ پروژه آب و فاضلاب لنگرود با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح اظهار کرد: امروز با حضور مسئولان عالی رتبه، یک سوم این پروژه‌ها به مبلغ ۳۵۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که از جمله آنها مرکز تولید و تکثیر گل و گیاهان زینتی با سرمایه‌گذاری ۲۱۲ میلیارد تومان است که بیش از ۱۰۰ هزار درخت و گیاه زینتی در آن کشت و پرورش یافته و ظرفیت افزایش سرمایه‌گذاری تا ۶۵۰ میلیارد تومان را دارد.

وی ادامه داد: همچنین ۲۵ پروژه آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان با هزینه ۵۲ میلیارد تومان، بهره‌برداری می‌شود و مرحله اول رینگ چهارم شهری لنگرود با تأمین آب محلات و روستاهای اطراف، مشکلات افت فشار آب در فصل‌های پرمسافر تابستان را کاهش می‌دهد.

فرماندار لنگرود با اشاره به پروژه‌های آموزشی و ورزشی گفت: دو واحد آموزشی خیرساز و یک زمین ورزشی به یاد زنده یاد حساب‌پور محمد امروز افتتاح شد که مجموع اعتبار آن نزدیک ۳۰ میلیارد تومان است.

گلشن به پروژه‌های محیط زیستی نیز اشاره کرد و افزود: اولین تصفیه‌خانه صنعتی شهرک‌های لنگرود در نارگیاشه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد و همچنین پروژه فاضلاب ۹۵۰ میلیارد تومانی کلنگ‌زنی شد که ۷۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به شهر لنگرود است.

وی به سد لاستیکی رادار کومه اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این سد آغاز شد. حجم ذخیره آب آن ۱.۲ میلیون مترمکعب در سال است و پروژه ظرف دو سال آب حداقل ۹۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان را تأمین خواهد کرد.

فرماندار لنگرود با قدردانی از حضور مسئولان و حمایت‌های دولت، خاطرنشان کرد: این مجموعه پروژه‌ها نشان‌دهنده اهتمام دولت در توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم شهرستان لنگرود است.

