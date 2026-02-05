به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن فرماندار لنگرود بعد از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از ۲۵ پروژه آب و فاضلاب لنگرود با اشاره به پروژههای قابل افتتاح اظهار کرد: امروز با حضور مسئولان عالی رتبه، یک سوم این پروژهها به مبلغ ۳۵۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که از جمله آنها مرکز تولید و تکثیر گل و گیاهان زینتی با سرمایهگذاری ۲۱۲ میلیارد تومان است که بیش از ۱۰۰ هزار درخت و گیاه زینتی در آن کشت و پرورش یافته و ظرفیت افزایش سرمایهگذاری تا ۶۵۰ میلیارد تومان را دارد.
وی ادامه داد: همچنین ۲۵ پروژه آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان با هزینه ۵۲ میلیارد تومان، بهرهبرداری میشود و مرحله اول رینگ چهارم شهری لنگرود با تأمین آب محلات و روستاهای اطراف، مشکلات افت فشار آب در فصلهای پرمسافر تابستان را کاهش میدهد.
فرماندار لنگرود با اشاره به پروژههای آموزشی و ورزشی گفت: دو واحد آموزشی خیرساز و یک زمین ورزشی به یاد زنده یاد حسابپور محمد امروز افتتاح شد که مجموع اعتبار آن نزدیک ۳۰ میلیارد تومان است.
گلشن به پروژههای محیط زیستی نیز اشاره کرد و افزود: اولین تصفیهخانه صنعتی شهرکهای لنگرود در نارگیاشه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد و همچنین پروژه فاضلاب ۹۵۰ میلیارد تومانی کلنگزنی شد که ۷۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به شهر لنگرود است.
وی به سد لاستیکی رادار کومه اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این سد آغاز شد. حجم ذخیره آب آن ۱.۲ میلیون مترمکعب در سال است و پروژه ظرف دو سال آب حداقل ۹۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان را تأمین خواهد کرد.
فرماندار لنگرود با قدردانی از حضور مسئولان و حمایتهای دولت، خاطرنشان کرد: این مجموعه پروژهها نشاندهنده اهتمام دولت در توسعه زیرساختها و خدمترسانی به مردم شهرستان لنگرود است.
