پیام تقدیر مسئولان برای تقدیر از حضور مردم در مراسم نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت حرم حضرت معصومه(س)، تولیت مسجد جمکران و استاندار قم در پیامی مشترک، از همه زائرین که با حضور پرشور خود، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم نیمه شعبان سهیم بودند، صمیمانه قدردانی کردند.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جشن باشکوه نیمه‌ شعبان، میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر (عج)، امسال نیز با حضور پرشور، معنوی و مثال‌زدنی زائران و عاشقان اهل‌بیت(ع) و با همت والای دست‌اندرکاران، خادمان و مجموعه‌های مردمی و اجرایی، جلوه‌ای کم‌نظیر از عشق به امام زمان(عج) و وحدت و همدلی امت اسلامی را به نمایش گذاشت.

ضمن شکرگزاری به درگاه الهی، بدین‌وسیله لازم می‌دانیم از همه زائرین حرم کریمه اهل بیت و مسجد مقدس جمکران که با حضور پرشور خود، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم عظیم سهیم بودند، صمیمانه قدردانی نماییم. همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، امنیتی، خدماتی، امدادی، شهرداری، موکب‌داران، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که با اخلاص و تعهد در خدمت زائران کریمه اهل بیت و حضرت حجت(عج) بودند، تشکر ویژه داریم.

بی تردید این اجتماع عظیم مردمی، مصداق روشنی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی است که همواره بر زنده نگه‌داشتن امید، معنویت، انتظار فعال و نقش‌آفرینی مردم در پاسداشت شعائر دینی و انقلابی تأکید فرموده‌اند و به یقین برگزاری چنین آیین‌هایی، علاوه بر تقویت پیوند قلبی با امام عصر(عج)، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه می‌شود.

در عین حال، لازم می‌دانیم از همه زائران گرامی بابت هرگونه کاستی یا نارسایی احتمالی در مواکب و ایستگاه های صلواتی و چایخانه های حرم کریمه اهل بیت و مسیر خدمت‌رسانی، اسکان، تردد و رفاه زائران در مسیر طریق المهدی (حرم تا حرم) صمیمانه پوزش بطلبیم. بی‌تردید گستردگی و حجم بالای حضور عاشقان حضرت ولی‌عصر(عج)، کار خدمت‌رسانی را دشوار می‌سازد، اما تلاش خادمین حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران بر این بوده است که با تمام توان و اخلاص، میزبان شایسته‌ای برای شما عزیزان باشند و امیدواریم با همراهی، صبوری و نگاه کریمانه زائران عزیز، این کاستی‌ها مورد عفو قرار گیرد و ان‌شاءالله با بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده، در سال‌های آینده خدماتی شایسته‌تر و در خور شأن زائران و این مناسبت بزرگ ارائه شود.

امید است با توکل بر خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و خون های پاک شهیدان اسلام این مسیر نورانی با قدرت و اخلاص بیش از پیش ادامه یابد و شهر مقدس قم همچنان پرچمدار معارف اهل‌بیت علیهم السلام و فرهنگ انتظار باقی بماند.

سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت

فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام جمعه قم

سید علی اکبر اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران

اکبر بهنام‌جو استاندار قم