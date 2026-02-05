به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجیحسینی ظهر پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از گلخانه کشت سبزی و صیفی به مساحت ۴ هزار متر مربع در ابرکوه که با حضور سیدمهدی طلایی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و دیگر مسئولان برگزار شد اظهار داشت: این گلخانه به مساحت ۴ هزار و ۹۰ متر مربع و با سرمایهای بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تسهیلات ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در روستای مریم آباد دهستان تیجرد به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این واحد که در حال حاضر به کشت محصول خیار اختصاص دارد، زمینه اشتغال ۲ نفر به صورت مستقیم و ۵ نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم نموده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت محصولات گلخانهای در شهرستان ابرکوه بالغ بر ۳۰ هکتار است که سالیانه بیش از ۷ هزار تن انواع محصولات گلخانهای در این شهرستان روانه بازارهای مصرف میشود.
حاجی حسینی تصریح کرد: این شهرستان به دلیل پتانسیلهای بالایی که در تولید محصولات گلخانهای دارد یکی از شهرستانهای هدف سازمان جهادکشاورزی در توسعه کشتهای گلخانهای است.
وی همچنین گفت: همزمان با دهه فجر، ۵۶ طرح کشاورزی در استان یزد و با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال و اشتغال هزار و ۸۰ نفر افتتاح میشود.
