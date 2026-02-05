لاهوتی: معیشت مردم باید اولویت بودجه ۱۴۰۵ باشد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسبت‌های اخیر اظهار کرد: در دو سه ماه گذشته، مردم در مقاطع مختلف حمایت خود از انقلاب و نظام را نشان داده‌اند که یکی از این نمونه‌ها حضور پرشور در ۲۲ دی‌ماه بود.

وی افزود: ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و مردم طبق روال هر سال این روز را جشن می‌گیرند و با حضور خود بار دیگر حمایتشان از انقلاب را به نمایش می‌گذارند همچنین روز ۲۲ اسفندماه، روز قدس، از دیگر مقاطعی است که مردم حضور مؤثر خود را در دفاع از آرمان‌های انقلاب نشان خواهند داد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تأکید بر نقش مردم در حفظ انقلاب گفت: بنیان‌گذار انقلاب مردم بودند و حافظان اصلی انقلاب نیز خود مردم هستند؛ از این رو حضور آنان در صحنه، مهم‌ترین پشتوانه نظام محسوب می‌شود.

لاهوتی با اشاره به اقدامات عمرانی و توسعه‌ای کشور افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها، پروژه‌های عمرانی مهمی در کشور در حال اجراست که نمونه آن افتتاح پروژه‌های هزار میلیارد تومانی در شهرستان لنگرود است و این روند در سایر نقاط کشور نیز ادامه دارد.

وی به پروژه‌های کلان استانی اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی مانند راه‌آهن رشت–آستارا، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و طرح‌های حوزه درمان از جمله اقدامات بزرگ زیرساختی است که با جدیت در حال پیگیری است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس در عین حال تأکید کرد: در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، نباید از مسائل اقتصادی و معیشت مردم غافل شد و امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۵ توجه بیشتری به بهبود معیشت مردم شود.

لاهوتی در خصوص مذاکرات اخیر نیز اظهار کرد: مذاکرات همواره از موضع اقتدار جمهوری اسلامی دنبال شده و روند فعلی نیز ادامه همان مذاکراتی است که پیش‌تر در عمان در جریان بود.

وی افزود: امیدواریم طرف آمریکایی از زیاده‌خواهی‌های خود عقب‌نشینی کند تا مذاکرات به یک فهم مشترک و نتیجه مشخص به نفع مردم ایران برسد.