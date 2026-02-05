به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم بیمارستان ولی‌عصر بهبهان اظهار کرد: این پروژه درمانی با اعتباری بالغ بر یک همت و با برخورداری از ۱۲۷ تخت بستری و ۹ اتاق عمل، گام بلندی در ارتقای زیرساخت‌های سلامت جنوب‌شرق استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این بیمارستان افزود: مجموعه درمانی ولی‌عصر بهبهان بر اساس استانداردهای روز طراحی و ساخته شده و ظرفیت ایجادشده این نوید را می‌دهد که شهرستان بهبهان بتواند به‌عنوان یک قطب درمانی پایدار، پاسخگوی نیازهای درمانی مردم منطقه باشد.

استاندار خوزستان ادامه داد: این مرکز درمانی علاوه بر خدمات‌رسانی به شهروندان بهبهانی، آمادگی ارائه خدمات تخصصی به مراجعان استان‌های همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر را نیز دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار مراجعات درمانی به سایر مراکز استان ایفا کند.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه بهبهان در مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: این شهرستان به‌درستی به‌عنوان قطب خیران استان شناخته می‌شود و اختصاص ۵۱ هکتار زمین برای توسعه مجموعه درمانی از سوی خیران، اقدامی کم‌نظیر و ارزشمند است.

وی بیان کرد: هم‌افزایی میان نمایندگان، مدیران اجرایی و مجموعه سلامت شهرستان، موجب تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های زیربنایی حوزه بهداشت و درمان شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به نگاه بلندمدت در توسعه درمانی گفت: با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده، پیگیری تبدیل دانشکده علوم پزشکی بهبهان به دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای خدمات سلامت منطقه فراهم شود.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به پیشینه علمی بهبهان افزود: این منطقه در تربیت پزشکان و اساتید برجسته سابقه‌ای قابل اتکا دارد و یاد و نام اساتیدی که عمر خود را صرف آموزش و خدمت به مردم کردند، همواره در تاریخ علمی استان ماندگار خواهد بود.