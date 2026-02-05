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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

موالی زاده: بهبهان به قطب درمانی جنوب شرق خوزستان تبدیل می‌شود

موالی زاده: بهبهان به قطب درمانی جنوب شرق خوزستان تبدیل می‌شود

بهبهان – استاندار خوزستان گفت: افتتاح فاز دوم بیمارستان ولی‌عصر، بهبهان را به قطب درمانی جنوب‌شرق خوزستان تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم بیمارستان ولی‌عصر بهبهان اظهار کرد: این پروژه درمانی با اعتباری بالغ بر یک همت و با برخورداری از ۱۲۷ تخت بستری و ۹ اتاق عمل، گام بلندی در ارتقای زیرساخت‌های سلامت جنوب‌شرق استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این بیمارستان افزود: مجموعه درمانی ولی‌عصر بهبهان بر اساس استانداردهای روز طراحی و ساخته شده و ظرفیت ایجادشده این نوید را می‌دهد که شهرستان بهبهان بتواند به‌عنوان یک قطب درمانی پایدار، پاسخگوی نیازهای درمانی مردم منطقه باشد.

استاندار خوزستان ادامه داد: این مرکز درمانی علاوه بر خدمات‌رسانی به شهروندان بهبهانی، آمادگی ارائه خدمات تخصصی به مراجعان استان‌های همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر را نیز دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار مراجعات درمانی به سایر مراکز استان ایفا کند.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه بهبهان در مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: این شهرستان به‌درستی به‌عنوان قطب خیران استان شناخته می‌شود و اختصاص ۵۱ هکتار زمین برای توسعه مجموعه درمانی از سوی خیران، اقدامی کم‌نظیر و ارزشمند است.

وی بیان کرد: هم‌افزایی میان نمایندگان، مدیران اجرایی و مجموعه سلامت شهرستان، موجب تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های زیربنایی حوزه بهداشت و درمان شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به نگاه بلندمدت در توسعه درمانی گفت: با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده، پیگیری تبدیل دانشکده علوم پزشکی بهبهان به دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای خدمات سلامت منطقه فراهم شود.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به پیشینه علمی بهبهان افزود: این منطقه در تربیت پزشکان و اساتید برجسته سابقه‌ای قابل اتکا دارد و یاد و نام اساتیدی که عمر خود را صرف آموزش و خدمت به مردم کردند، همواره در تاریخ علمی استان ماندگار خواهد بود.

کد مطلب 6740511

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    نظرات

    • خواب دیدی خیرباشه IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      خواب دیدی خیرباشه

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