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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

۵ پروژه آبرسانی بهبهان همزمان با دهه فجر افتتاح شد

۵ پروژه آبرسانی بهبهان همزمان با دهه فجر افتتاح شد

بهبهان – پنج پروژه بزرگ آبرسانی همزمان با دهه فجر با حضور استاندار خوزستان در شهرستان بهبهان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پنج پروژه زیرساختی حوزه آب در شهرستان بهبهان با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.

این پروژه‌ها با هدف تحقق عدالت‌محوری، توسعه متوازن و رفع تنش آبی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بهبهان اجرا شده و نقش مؤثری در محرومیت‌زدایی و تأمین آب شرب پایدار منطقه دارد.

بر اساس اعلام سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان، این طرح‌ها شامل احداث خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب برای ۱۸ روستای بخش مرکزی بهبهان، طرح آبرسانی به ۹ روستای شمالی زیدون، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای شهرک وحدتری اسلام‌آباد، احداث خط انتقال آب شرب فولادی ۶۰۰ میلی‌متری از تصفیه‌خانه بزرگ بهبهان تا مخازن ذوالفقاری و تأمین لوله و مصالح و اجرای خط انتقال آب شرب روستاهای مسیر دوگانه است.

این پنج پروژه در مجموع ۶۱ روستا و شهر بهبهان را تحت پوشش قرار داده و بیش از ۲۰۵ هزار نفر از جمعیت منطقه را از آب شرب پایدار و مطمئن بهره‌مند می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، در بخش شهری ۱۶۶ هزار نفر معادل ۵۵ هزار خانوار و در بخش روستایی ۳۹ هزار و ۱۴۱ نفر معادل ۱۱ هزار و ۱۵۰ خانوار از مزایای این طرح‌ها برخوردار خواهند شد.

در قالب این پروژه‌ها حدود ۱۳۴ کیلومتر خط انتقال و ۳۷.۵ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب جدید اجرا شده است. منابع مالی طرح‌ها از محل اعتبارات استانی و اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی تأمین شده و همکاری صنعت نفت در چارچوب مسئولیت اجتماعی نقش مؤثری در اجرای به‌موقع آن‌ها داشته است.

افتتاح این پروژه‌ها تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت زندگی، سلامت عمومی و توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی شهرستان بهبهان دارد و بهره‌برداری کامل از آن‌ها بخش قابل توجهی از چالش‌های آبی منطقه را برطرف خواهد کرد.

کد مطلب 6740332

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