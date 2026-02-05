فرماندار تنگستان: آموزش و پرورش زیربنای آینده سازی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در نشست با مدیران مدارس سه مقطع تحصیلی شهرستان تنگستان، ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، بر اهمیت آموزش و پرورش به‌عنوان زیربنای توسعه و آینده‌سازی کشور تأکید کرد.

فرماندار تنگستان گفت: همه ما باور داریم که اساس پیشرفت، آموزش و پرورش است و باید در عمل نشان دهیم که این نهاد برای ما اهمیت ویژه دارد.

وی همچنین افزود: دهیاران و شهرداران شهرستان همکاری کامل در زمینه برگزاری کنکور سراسری خواهند داشت تا امور اجرایی و پشتیبانی آن به بهترین شکل انجام شود.

فرماندار با اشاره به نقش مدیران مدارس اظهار کرد: انتظار دارم مدیران علاوه بر توجه جدی به آموزش، به مسئله پرورش نیز اهمیت دهند؛ چراکه تربیت نسل آینده کشور از هر جهت حیاتی است.

وی تأکید کرد:معلمان اثرگذارترین افراد در جامعه هستند و باید در گفتار و رفتار خود با دانش‌آموزان دقت و حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

فرماندار تنگستان افزود: دشمنان تلاش کرده‌اند مردم را از حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رأی بازدارند، اما مردم تنگستان همیشه نشان داده‌اند که با همبستگی، دلیری و شرافت در صحنه حاضرند و با حضور باشکوه خود، دشمن را مایوس خواهند کرد.