به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار شهرستان، اظهار کرد: در حوزه زیرساختی باید شرایطی فراهم کنیم تا دانشآموزان بتوانند با آسایش و آرامش خاطر وارد کلاسهای درس شوند و دغدغهای بابت امکانات نداشته باشند.
فرماندار تنگستان افزود: در کنار مسائل زیرساختی، توجه به کیفیت آموزشی نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است و آموزش و پرورش تنها به یادگیری دروس محدود نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از مأموریت آن در حوزه پرورش و تربیت دانشآموزان معنا پیدا میکند.
سلیمانی با اشاره به در پیش بودن فصل امتحانات تصریح کرد: در تمامی برنامهریزیها، اولویت باید دانشآموزان باشند تا با آرامش، بدون دغدغه و با محیطی امن و مناسب در امتحانات حضور پیدا کنند و همکاری مؤثر مدیران مدارس، معلمان و خانوادهها میتواند در برگزاری مطلوب امتحانات نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان با تأکید بر وضعیت مدارس تخریبی در تنگستان گفت: متأسفانه تنگستان از شهرستانهایی است که در حوزه مدارس تخریبی آمار بالایی دارد؛ با این حال خوشبختانه استاندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل نوسازی مدارس استان توجه ویژهای به این موضوع داشتهاند و ما نیز در فرمانداری، تعهد میکنیم که در آینده با جدیت بیشتری موضوع ساخت و بازسازی مدارس را پیگیری کنیم.
وی از شهرداران شهرستان بهدلیل همکاری در برگزاری امتحانات سراسری تقدیر کرد و افزود: به منظور تسهیل شرایط برای دانشآموزان، ساعات فعالیت کتابخانه عمومی شهر در ایام امتحانات افزایش خواهد یافت تا محیطی آرام برای مطالعه فراهم شود.
سلیمانی در پایان با اشاره به نقش خیرین گفت: باید از ظرفیت خیرین نیکاندیش در زمینههای مختلف آموزشی، بهویژه ساخت مدارس و تأمین امکانات مورد نیاز دانشآموزان، بیش از گذشته استفاده شود.
