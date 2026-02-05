عراق: دور کردن جنگ رسالت کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم روز جمعه بین ایران و آمریکا در مسقط خاطرنشان کرد: از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت می‌کنیم.

وی درباره رایزنی‌های منطقه ای برای جلوگیری از تشدید تنش ها بین تهران و واشنگتن نیز گفت: کشورهای منطقه وظیفه دارند خطر جنگ را از منطقه دور کنند.

انتظار می رود ایران و آمریکا روز جمعه دور جدیدی از مذاکرات را آغاز کنند. تهران اعلام کرده که آماده مذاکره است اما از حقوق ملت ایران کوتاه نمی آید.

در بخش دیگری از سخنانش، وزیر امور خارجه عراق از توافق میان رژیم جولانی در سوریه و شبه نظامیان کرد(قسد) استقبال کرد و گفت: از توافق میان دمشق و نیروهای قسد حمایت می‌کنیم و از نتایج آن خرسندیم.

کردهای سوریه با رژیم جولانی درباره ادغام در دولت مرکزی به توافق رسیده اند. اگرچه این توافق شکننده است اما مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است.