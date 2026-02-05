برگزاری دوره تربیت ممتحن حفظ قرآن کریم در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رامین خورنژاد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر و با اشاره اجمالی به آخرین آمار آزمون های حفظ قرآن در استان گفت: آذربایجان شرقی جز استان های برتر و فعال از حیث برگزاری آزمون های عمومی و اعطای مدرک تخصصی حفظ است که به نوعی کنکور این رشته نیز محسوب شده و مدارک آن معادل مدارک دانشگاهی است.

وی ادامه داد: تنها در سال جاری یک هزار و ۲۲۷ حافظ آذربایجان شرقی موفق به اخذ مدرک حفظ عمومی شده و بیش از ۴۰۰ نفر نیز از طریق برگزاری آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم را کسب کرده اند با این حال تعداد آزمون گیرندگان یا همان ممتحنین استان تناسبی با این حجم از برگزاری آزمون ها ندارند.

رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: با توجه به تعداد اندک ممتحنین قرآنی و برای نخستین بار در طول سالیان اخیر، دوره ویژه تربیت ممتحن حفظ قرآن کریم آذربایجان شرقی به همت تبلیغات اسلامی استان برای پر کردن این خلأ برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این دوره ویژه تربیتی و آموزشی جمعه ۱۷ بهمن در مرکز آموزش تخصصی قرآن امام صادق (ع) تبریز در ولیعصر برگزار خواهد شد و ۲۵ نفر از اساتید و حافظان کل قرآن کریم استان برای دریافت آموزش های مرتبط با آزمون های حفظ عمومی و تخصصی در آن حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام خورنژاد گفت: مهمترین رویکرد اداره امور قرآنی استان در وهله نخست پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآنی است و در این مسیر توجه ویژه ای به موضوع تدبر در آیات الهی می‌شود و برگزاری چند ساله پویش قرآنی «زندگی با آیه ها» بویژه در ایام ماه مبارک رمضان نیز با همین رویکرد انجام می‌شود.