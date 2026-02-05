به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «میگل دیاز-کانل» رئیس جمهوری کوبا اعلام کرد: روابط با کشورهای بریکس، روسیه و چین افق‌های جدیدی پیش روی کشورهای جنوب جهانی می‌گشاید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره با آمریکا خاطرنشان کرد: کوبا آماده گفت‌وگو با آمریکا بدون پیش‌شرط یا فشار است.

رئیس‌جمهوری کوبا با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه این کشور گفت: هاوانا برنامه‌های دفاعی خود را برای پاسخ به هرگونه تجاوز بر اساس تجربه درگیری‌های اخیر بین‌المللی به‌روزرسانی کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پیروی از دکترین مونرو، آمریکای لاتین را حیات خلوت واشنگتن اعلام کرده و کشورهای مختلف این منطقه را تهدید به اقدام نظامی در صورت سرپیچی از فرامین کاخ سفید کرده است.