  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

رئیس‌جمهوری کوبا: آماده دفاع در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی هستیم

رئیس‌جمهوری کوبا: آماده دفاع در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی هستیم

رئیس‌جمهوری کوبا با اشاره به تهدیدات آمریکا اعلام کرد که هاوانا، آماده دفاع در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «میگل دیاز-کانل» رئیس جمهوری کوبا اعلام کرد: روابط با کشورهای بریکس، روسیه و چین افق‌های جدیدی پیش روی کشورهای جنوب جهانی می‌گشاید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره با آمریکا خاطرنشان کرد: کوبا آماده گفت‌وگو با آمریکا بدون پیش‌شرط یا فشار است.

رئیس‌جمهوری کوبا با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه این کشور گفت: هاوانا برنامه‌های دفاعی خود را برای پاسخ به هرگونه تجاوز بر اساس تجربه درگیری‌های اخیر بین‌المللی به‌روزرسانی کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پیروی از دکترین مونرو، آمریکای لاتین را حیات خلوت واشنگتن اعلام کرده و کشورهای مختلف این منطقه را تهدید به اقدام نظامی در صورت سرپیچی از فرامین کاخ سفید کرده است.

کد مطلب 6740590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها