۴ هزار رأس دام عشایری گیلان رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله اسماعیل‌ زاده صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت دهه مبارک فجر و تشریح برنامه‌ های بسیج عشایری اظهار کرد: خدمت‌ رسانی به مردم، به‌ ویژه قشر پرتلاش و مولد عشایر، افتخاری بزرگ برای نیروهای بسیجی است و این اقدام در راستای کاهش دغدغه‌ های معیشتی دامداران انجام شده است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌ ها و نهادهای مختلف افزود: این طرح با همراهی بسیج جامعه پزشکی، بسیج کشاورزی، بنیاد برکت و حوزه‌های بسیج اجرا شده و هدف آن پیشگیری از بیماری‌های شایع دامی و حفظ سرمایه اصلی دامداران عشایری است.

رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان ادامه داد: در این طرح، خدمات ویزیت و توزیع داروی رایگان برای چهار هزار رأس دام در بخش‌های مختلف مناطق عشایری استان انجام شده و همچنان در حال اجراست تا فشارهای اقتصادی این قشر زحمتکش به حداقل برسد.

اسماعیل‌زاده با تأکید بر تداوم این خدمات تصریح کرد: خدمت‌رسانی به عشایر محدود به دهه فجر نیست و در طول سال، متناسب با نیازهای فصلی و مناسبت‌های مختلف، طرح‌های مشابه در حوزه دام و طیور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت دام‌ها نقش مستقیمی در پایداری اقتصاد خانوارهای عشایری دارد، گفت: سپاه و بسیج با اجرای طرح‌های منظم و هدفمند، حمایت از معیشت عشایر و تقویت تولید در مناطق عشایری را دنبال می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان در پایان با اشاره به جایگاه تاریخی عشایر در ایران افزود: بسیج عشایری همواره نقشی بی‌بدیل در حفظ امنیت، تثبیت مرزها، مقابله با تهدیدات امنیتی و همچنین توسعه اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم ایفا کرده و این جایگاه ارزشی همچنان ادامه دارد.