  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

۴ هزار رأس دام عشایری گیلان رایگان ویزیت شدند

۴ هزار رأس دام عشایری گیلان رایگان ویزیت شدند

رشت- رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان از اجرای طرح ویزیت و توزیع داروی رایگان برای ۴ هزار رأس دام عشایری همزمان با دهه مبارک فجر در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله اسماعیل‌ زاده صبح جمعه در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت دهه مبارک فجر و تشریح برنامه‌ های بسیج عشایری اظهار کرد: خدمت‌ رسانی به مردم، به‌ ویژه قشر پرتلاش و مولد عشایر، افتخاری بزرگ برای نیروهای بسیجی است و این اقدام در راستای کاهش دغدغه‌ های معیشتی دامداران انجام شده است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌ ها و نهادهای مختلف افزود: این طرح با همراهی بسیج جامعه پزشکی، بسیج کشاورزی، بنیاد برکت و حوزه‌های بسیج اجرا شده و هدف آن پیشگیری از بیماری‌های شایع دامی و حفظ سرمایه اصلی دامداران عشایری است.

رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان ادامه داد: در این طرح، خدمات ویزیت و توزیع داروی رایگان برای چهار هزار رأس دام در بخش‌های مختلف مناطق عشایری استان انجام شده و همچنان در حال اجراست تا فشارهای اقتصادی این قشر زحمتکش به حداقل برسد.

اسماعیل‌زاده با تأکید بر تداوم این خدمات تصریح کرد: خدمت‌رسانی به عشایر محدود به دهه فجر نیست و در طول سال، متناسب با نیازهای فصلی و مناسبت‌های مختلف، طرح‌های مشابه در حوزه دام و طیور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت دام‌ها نقش مستقیمی در پایداری اقتصاد خانوارهای عشایری دارد، گفت: سپاه و بسیج با اجرای طرح‌های منظم و هدفمند، حمایت از معیشت عشایر و تقویت تولید در مناطق عشایری را دنبال می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان در پایان با اشاره به جایگاه تاریخی عشایر در ایران افزود: بسیج عشایری همواره نقشی بی‌بدیل در حفظ امنیت، تثبیت مرزها، مقابله با تهدیدات امنیتی و همچنین توسعه اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم ایفا کرده و این جایگاه ارزشی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6740787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها