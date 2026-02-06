تردد روان در محورهای مواصلاتی استان البرز؛ محورهای شمالی بدون بارندگی

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: طبق گزارشهای دریافتی تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت عادی و روان جریان دارد.
وی افزود: همچنین تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین بدون گره ترافیکی و به شکل روان گزارش شده و در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده استاندارد نیز وضعیت ترافیک عادی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز تصریح کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان نیز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و در حال حاضر هیچگونه مشکل خاصی در تردد جادهای گزارش نشده است.
نظر شما