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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

تردد روان در محورهای مواصلاتی استان البرز؛ محورهای شمالی بدون بارندگی

تردد روان در محورهای مواصلاتی استان البرز؛ محورهای شمالی بدون بارندگی

کرج – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از تردد عادی و روان در تمامی محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: طبق گزارش‌های دریافتی تردد در محور کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: همچنین تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین بدون گره ترافیکی و به شکل روان گزارش شده و در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده استاندارد نیز وضعیت ترافیک عادی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان نیز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل خاصی در تردد جاده‌ای گزارش نشده است.

کد مطلب 6740847

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