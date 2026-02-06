تماشای «گلوله باران» در «کافه مستند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «کافه مستند» محصول مشترک مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مرکز مستند حقیقت، در قسمت ۳۴ به سراغ مستند «گلوله باران» به کارگردانی مرتضی پایه شناس و تهیهکنندگی مرتضی شعبانی میرود.
این اثر جمعه ۱۷ بهمن حوالی ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش میشود و پس از آن محسن یزدی مجری برنامه با کارگردان و مهدی انصاری منتقد درباره ساختار سینمای مستند ایران به گفتگو مینشیند.
مستند «گلوله باران» درباره ۲ فیلمبردار است که همراه با گروهی نظامی عازم خط درگیری میشوند. در میانه راه یکی از فیلمبرداران توسط تکتیرانداز دشمن مجروح میشود و نمیتواند به راهرفتن ادامه بدهد. ساعتها به سختی میگذرد. وضعیت پیچیدهتر میشود، از آسمان باران میبارد و از زمین گلوله.
این مستند در سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شده و نشان فیروزه بهترین فیلم، تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند و جایزه بهترین تدوین را به دست آورده است.
همچنین مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «اولین تجربه با علیرضا زرین دست» بخش بعدی برنامه را تشکیل میدهد.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.
نظر شما