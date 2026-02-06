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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

طرح‌های راهسازی خدابنده با اعتبار ۴۰۳ میلیارد تومان افتتاح شد

طرح‌های راهسازی خدابنده با اعتبار ۴۰۳ میلیارد تومان افتتاح شد

زنجان - همزمان با ششمین روز دهه فجر، طرح‌های راهسازی شهرستان خدابنده با اعتباری بالغ بر ۴۰۳ میلیارد تومان با حضور استاندار زنجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، روز جمعه با حضور در شهرستان خدابنده چندین پروژه عمرانی و زیرساختی را افتتاح کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در حاشیه بهره‌برداری از این طرح‌ها اظهار کرد: بخش عمده پروژه‌های افتتاح‌شده مربوط به حوزه راهسازی است که از جمله آن می‌توان به پروژه بهسازی و احداث قطعه شماره ۲ باند دوم محور سلطانیه ـ قیدار ـ کبودرآهنگ (دهجلال ـ خمارک) با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

سعید شاهین‌فر افزود: همچنین عملیات بهسازی قطعه نخست محور قیدار ـ ابهر به طول ۲۴ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اجرا و همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان نیز گفت: روکش آسفالت مسیر قیدار ـ همدان (سه‌راهی قیاسکندی ـ آقبلاغ) با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان، پروژه بهسازی آسفالت راه روستایی غلامویس ـ توزلو با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان و بهسازی و آسفالت محور روستایی قمچقای ـ پیرتاج با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های افتتاحی است.

اصغر اسماعیلی افزود: محور قمچقای ـ پیرتاج نقش مهمی در اتصال استان زنجان به استان کردستان از طریق محور گرماب ـ بیجار دارد.

وی همچنین از افتتاح پروژه محیط زیستی شرکت سیمان شامل سیستم بگ‌هاوس با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: چهار پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی شامل مدرسه ۶ کلاسه جرین، مدرسه ۶ کلاسه آقجه‌قیا، مدرسه سه کلاسه دوتیه علیا و مدرسه سه کلاسه اینچه با اعتباری بیش از ۲۶ میلیارد تومان نیز در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 6740801

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