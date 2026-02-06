به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، روز جمعه با حضور در شهرستان خدابنده چندین پروژه عمرانی و زیرساختی را افتتاح کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در حاشیه بهره‌برداری از این طرح‌ها اظهار کرد: بخش عمده پروژه‌های افتتاح‌شده مربوط به حوزه راهسازی است که از جمله آن می‌توان به پروژه بهسازی و احداث قطعه شماره ۲ باند دوم محور سلطانیه ـ قیدار ـ کبودرآهنگ (دهجلال ـ خمارک) با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

سعید شاهین‌فر افزود: همچنین عملیات بهسازی قطعه نخست محور قیدار ـ ابهر به طول ۲۴ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اجرا و همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان نیز گفت: روکش آسفالت مسیر قیدار ـ همدان (سه‌راهی قیاسکندی ـ آقبلاغ) با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان، پروژه بهسازی آسفالت راه روستایی غلامویس ـ توزلو با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان و بهسازی و آسفالت محور روستایی قمچقای ـ پیرتاج با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های افتتاحی است.

اصغر اسماعیلی افزود: محور قمچقای ـ پیرتاج نقش مهمی در اتصال استان زنجان به استان کردستان از طریق محور گرماب ـ بیجار دارد.

وی همچنین از افتتاح پروژه محیط زیستی شرکت سیمان شامل سیستم بگ‌هاوس با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: چهار پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی شامل مدرسه ۶ کلاسه جرین، مدرسه ۶ کلاسه آقجه‌قیا، مدرسه سه کلاسه دوتیه علیا و مدرسه سه کلاسه اینچه با اعتباری بیش از ۲۶ میلیارد تومان نیز در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.