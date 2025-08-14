محسن اسلامزاده که به صورت مشترک با محمدمهدی حبیبی مشغول ساخت مستند «عهد ابدی» هستند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: مستند «عهد ابدی» در آخرین روزهای فیلمبرداری قرار دارد. این کار به پیشنهاد مرکز مستند سوره با مدیریت محمدرضا امامقلی ساخته شده است. زمانی که این پیشنهاد به من ارائه شد در ابتدا تاملی داشتم که آیا میتوانم این کار را در میان مشغلههای مختلفم انجام دهم یا خیر. این مسئله را با محمدمهدی حبیبی در میان گذاشتم، چون به تنهایی نمیتوانستم این کار را انجام دهم. وقتی وی قبول کرد که کار مشترکی داشته باشیم، به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم این فیلم را بسازیم. به حوزه هنری قول دادیم که ۲ مستند کوتاه و بلند درباره شهید طهرانچی بسازیم.
اعتقاد قلبی شهید طهرانچی به اربعین
اسلامزاده درباره ساخت یک مستند کوتاه درباره اعتقاد شهید طهرانچی به پیادهروی اربعین گفت: یک مستند کوتاه حدوداً ۲۰ دقیقهای برای اربعین ساخته شد زیرا شهید محمدمهدی طهرانچی اعتقاد ویژهای به مراسم اربعین داشتند و به هر شکل ممکن در این مراسم شرکت میکردند به جز سال آخر که بنا به توصیه بزرگان نظام برای حفظ امنیت خودشان در مراسم پیاده روی اربعین حضور پیدا نکردند. از آنجا که این شهید داستانهای جالبی در ارتباط با اربعین داشتند، به نظرم رسید که میتوانیم یک کار کوتاه درباره اربعین و رابطه شهید طهرانچی با اربعین بسازیم. این مستند به زودی آماده و پخش میشود.
کارگردان «اسرار زندان ابوسلیم» تصریح کرد: همچنین مستند بلند ما «عهد ابدی» نام دارد و خوشبختانه بخش زیادی از تصویربرداری آن انجام شده است.
این مستندساز درباره همکاری خانواده طهرانچی برای ساخت این مستند بیان کرد: این مهم تنها با همکاری ۱۰۰ درصدی خانواده شهید طهرانچی و دوستان ایشان انجام شده است. همکاری بسیار خوبی با ما داشتند، به سرعت هماهنگیها انجام شد، مصاحبهها را انجام دادیم و در هر نقطهای که نیاز به فیلمبرداری داشتیم، به ما کمک کردند. هم فرزند بزرگوار شهید طهرانچی که واقعاً مانند بخشی از تیم ما بود و همکاری صمیمانهای با هم داشتیم، هم برادر ایشان و همچنین دوستان و دیگر اعضای خانوادهشان که همکاری بسیار خوبی با ما داشتند. البته آنها عجلهای برای ساخت فیلم ندارند اما ما میگوییم حالا که شرایط مهیاست، بهتر است کار را زودتر انجام دهیم.
وی با اشاره به مدت زمان کم برای ساخت مستند «عهد ابدی» توضیح داد: شکر خدا چالش زمان را با تیم بسیار خوبی که با ما همکاری میکنند، جبران میکنیم. هم تیم تولید و هم تیم تدوین، ۲ نفر از دوستان عزیزم هستند که کمک ۱۰۰ درصدی میکنند و حتی در صورت نیاز، با کار ۲۴ ساعته، پروژه را پیش میبرند.
روایت مستند از زبان همسر شهید
اسلامزاده درباره ایده این مستند گفت: ایده متفاوتی که به آن رسیدیم این است که «عهد ابدی» از زبان همسر شهید طهرانچی روایت شود. زاویه دید زنانه و خانوادگی، با روایت شریک زندگی شهید طهرانچی، به نظر ما جذابیت خاصی به اثر میبخشد. در جلساتی که با نویسنده و برخی از اساتید داشتیم، آنها نیز با این ایده موافق بودند. این ایده حاصل بحثهای مشترک من و آقای حبیبی بود که نهایتاً تصمیم گرفتیم از این زاویه دید استفاده کنیم.
وی درباره روند تحقیق و پژوهش اثر گفت: پژوهش قوی این مستند که از قبل آماده بود، یکی از نقاط قوت این پروژه است که به تسریع روند تولید کمک میکند. پژمان عرب و محمدمهدی اسلامی مدتی است که خاطرات و بیوگرافی شهید طهرانچی را به صورت تاریخ شفاهی ضبط کردهاند. این مجموعه، تحقیقاتی مفصل و درجهیکی است که مستقیماً شامل روایتهای خود شهید طهرانچی میشود و در اختیار ما قرار گرفته است. به همین دلیل، ما کار را از صفر شروع نکردیم، بلکه از همان روز اول با منابع مکتوب و صوتی غنی مواجه بودیم که واقعاً جای تشکر از این عزیزان دارد که این تحقیقات را خالصانه در اختیار ما گذاشتند. در کل، به نظر میرسد همه چیز دست به دست هم داده تا این اثر در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
نجات نوارهای نیمهسوخته از زیر آوار
اسلامزاده درباره حضور در جشنوارههای مختلف از جمله «سینماحقیقت» عنوان کرد: در حال حاضر روند تولید را به گونهای پیش میبریم که به امید خدا تا اواخر شهریور، نسخه اولیه مستند آماده شود. پس از این مرحله، تصمیم نهایی درباره حضور اثر در جشنوارهها به عهده مسئولان مرکز مستند سوره خواهد بود.
کارگردان «تنها میان طالبان» درباره دستیابی به آرشیوی از عکسها و فیلمهای شهید گفت: جالب است که برای این پروژه، توانستیم آرشیو ارزشمندی از شهید طهرانچی را از منابع مختلف گردآوری کنیم. بخشی از آلبومهای عکس ایشان، پیش از شهادت، توسط آقای اسلامی و آقای عرب اسکن شده بود. از آنجا که دکتر طهرانچی عادت به فیلمبرداری داشتند، متاسفانه بسیاری از فیلمهای ایشان در انفجار و حمله تروریستی رژیم صهیونیستی از بین رفت اما نکته جالب اینجاست که خانواده ایشان توانستند تعدادی نوار نیمهسوخته را از زیر آوار خارج کنند و در اختیار ما قرار دهند. خوشبختانه همکاران ما موفق به احیای این نوارها شدند و اکنون آرشیو بسیار خوبی در اختیار داریم که هنوز هم در حال تکمیل آن هستیم.
خود شهید طهرانچی در ساخت مستند به ما کمک میکند
این مستندساز با اشاره به پیدا شدن معجزهآسای یک آلبوم عکس عنوان کرد: همچنین یک آلبوم عکس از دکتر طهرانچی وجود داشت که اعضای تیم به دلیل از بین رفتن آن افسوس میخوردند، اما چند روز پیش به صورت معجزهآسایی این آلبوم در خانه یکی از همسایهها پیدا شد که به آنجا پرتاب شده بود. خوشبختانه آلبوم کاملاً سالم بود و اکنون در اختیار ما قرار دارد. به طور کلی، احساس میکنیم که خود شهید طهرانچی پشتیبان ساخت این مستند است و به ما کمک میکند. خانواده ایشان نیز همکاری بسیار خوبی دارند و خدا را شکر، امیدواریم اثر ارزشمندی خلق شود.
کارگردان «زندگی میان پرچمهای جنگی» متذکر شد: ایدههای متعددی برای جذاب شدن این پروژه داریم و فیلمبرداری نیز به خوبی پیش میرود. تصاویر باکیفیتی ثبت میشود و این مستند ترکیبی از تصاویر تولیدی و بخشی از مواد آرشیوی خواهد بود که به جا و متناسب استفاده میشوند. به نظر میرسد که به لطف خدا اثر قابلتوجهی شکل بگیرد، چرا که من، آقای حبیبی و سایر اعضای تیم تولید احساس میکنیم در طول ساخت این مستند با انسانی فرهیخته و والامقام زندگی میکنیم. شهید طهرانچی و همسر گرامیشان الهامبخش تجربهای ارزشمند برای ما بودهاند. شخصاً معتقدم این مستند تأثیر عمیقی بر زندگی من گذاشته و نگرش من را نسبت به بسیاری از مسائل تغییر داده است، حتی ممکن است در نوع تعامل من با فرزندانم نیز اثر بگذارد.
اسلامزاده در پایان تصریح کرد: اگر بخواهم به طور مشخص اشاره کنم، شهید طهرانچی با وجود تخصص فنی در حوزه فیزیک، لیزر و علوم دقیق، شخصیتی عارفمسلک و عمیقاً مذهبی داشتند. اطرافیان ایشان نیز از چنین ویژگیهایی برخوردار بودند. به عنوان مثال، یکی از دوستان نزدیک ایشان همزمان معلم عربی و فیزیک در یکی از مدارس بود که نشاندهنده چندبُعدی بودن این شخصیتهای برجسته است. آشنایی با شهید طهرانچی برای من درس بزرگی از زندگی بوده و افتخار بزرگی محسوب میشود.
نظر شما