آیت الله قمی: ارتحال آیت الله محمودی ضایعه ای برای حوزه های علمیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن قمی، معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، ظهر جمعه با حضور در بیت مرحوم آیتالله محمودی گلپایگانی، ضمن قرائت فاتحه، مراتب تسلیت و همدردی رهبر معظم انقلاب را به خانواده، بازماندگان و شاگردان آن عالم وارسته ابلاغ کرد.
وی در این دیدار با تجلیل از شخصیت علمی، اخلاقی و انقلابی آیتالله محمودی گلپایگانی، ایشان را از جمله عالمان مؤثر و مخلصی دانست که عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اهلبیت(ع)، تربیت طلاب و خدمت صادقانه به انقلاب اسلامی سپری کرد.
معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری همچنین فقدان این فقیه برجسته را ضایعهای برای حوزههای علمیه و جامعه دینی کشور توصیف کرد و برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.
نظر شما