پیروزی سپاهان و بافق و سبقت نامی نو از استقلال و زاگرس

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان امروز (جمعه) با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در یکی از بازی های حساس هفته، سنگ آهن بافق از استقلال تهران میزبانی می کرد که در نهایت موفق شد با ارائه یک بازی برتر ۳۰-۲۵ به برتری برسد و همچنان جزو دو تیم مدعی بالای جدول باقی بماند. آبی پوشان نیز بعد از تساوی امیدوار کننده هفته گذشته مقابل سپاهان، بار دیگر طعم باخت را چشیدند.

سپاهان اصفهان که به تنهایی در صدر ایستاده، این هفته میهمان زاگرس جنوبی کازرون بود. شاگردان محمدخانی در طول بازی به مرور اختلاف خود را با حریف افزایش دادند و در نهایت با نتیجه ۲۸-۱۵ به برتری دست یافتند و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کردند.

نامی نو اصفهان از تیم قعرنشین آذرخش هرمزگان پذیرایی کرد. این بازی که در دقایقی خیلی نزدیک دنبال می شد، در نهایت با برتری ۳۳-۲۷ تیم میزبان به پایان رسید و نامی نو توانست جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد، اما بندرعباسی ها همچنان بدون امتیاز در قعر جدول باقی ماندند.

کسری گرمدره البرز هم که این هفته از تیم نفت و گاز گچساران میزبانی می کرد، در پایان نتیجه را به تیم حریف واگذار کرد. البرزی ها که در این فصل با یک تیم جوان وارد لیگ برتر شدند و نتوانستند نتایج خوبی کسب کنند، برابر تیم مدعی نفت و گاز گچساران با نتیجه ۲۶-۱۸ شکست خوردند تا در رده هفتم باقی بمانند.

نتایج کامل بازی های هفته نهم لیگ برتر هندبال زنان به شرح زیر است:

* سنگ آهن بافق ۳۰ – استقلال تهران ۲۵

* زاگرس جنوبی کازرون ۱۵ - فولاد مبارکه سپاهان ۲۸

* نامی نو اصفهان ۳۳ – آذرخش هرمزگان ۲۷

* کسری گرمدره البرز ۱۸ – نفت و گاز گچساران ۲۶

در جدول رده بندی سپاهان با ۱۷ امتیاز در صدر قرار دارد و سنگ آهن بافق با یک بازی کمتر و ۱۴ امتیاز دوم است. نفت و گاز گچساران ۱۲ امتیازی شده و در رده سوم قرار دارد و نامی نو با برد امروز ۹ امتیازی شده و به رده چهار صعود کرده است. استقلال تهران و زاگرس جنوبی با ۸ امتیاز پنجم و ششم هستند و کسری گرمدره با ۲ امتیاز و آذرخش هرمزگان بدون امتیاز در رده های هفتم و هشتم ایستاده اند.