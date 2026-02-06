امام جمعه بهاباد: منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ قاطع ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بهاباد ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قرار داریم؛ ایامی مبارک که نماد اتحاد، انسجام و همدلی ملت بزرگ ایران است.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در دگرگونی معادلات جهانی خواند و افزود: امروز نیز یکی از دلایل استواری و پیشرفت ملت ایران، الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است.

امام جمعه بهاباد با اشاره به تهدیدات نظامی دشمنان، به‌ویژه آمریکا، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در برابر تهدیدات دشمنان، از جمله گزینه‌های نظامی آمریکا و حضور ناوهای آنان در منطقه، با عزت و اقتدار ایستاده است. ملت ایران نشان داده که در صورت هرگونه خطای دشمن، تمام منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ابراهیمی با بیان اینکه پاسخ ایران به تعرض دشمن، محدود به یک نقطه نخواهد بود، ادامه داد: اگر روزی دشمن به ما تعرض کند، جنگ دیگر میان یک کشور و یک دولت نخواهد بود، بلکه جنگی منطقه‌ای خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی، تنگه هرمز و مسیر انرژی جهانی، در صورت لزوم، به روی دشمن بسته خواهد شد و ایالات متحده باید بداند که نه تنها پایگاه‌های نظامی‌شان، بلکه منافع اقتصادی‌شان و حتی منافع شخصی رهبران آمریکا در منطقه به خطر خواهد افتاد.

تأکید بر هوشیاری در جنگ شناختی

امام جمعه بهاباد در ادامه، با اشاره به جنگ شناختی دشمن، خاطرنشان کرد: امروز دشمن وارد مرحله‌ای تازه به نام جنگ شناختی شده است؛ جنگی که جغرافیای آن خاک و سرزمین نیست، بلکه ذهن و اندیشه انسان‌هاست. در این جنگ، دشمن تلاش می‌کند اعتماد عمومی به نظام، مسئولان و رهبری را هدف قرار دهد.

وی با دعوت از مساجد برای تبدیل شدن به پایگاه‌های تبیین و روشنگری، گفت: روحانیت عزیز و همه نیروهای فرهنگی وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند تا با روشنگری و تبیین حقیقت، از فریب جامعه جلوگیری کنند.

دعوت برای حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حجت‌الاسلام ابراهیمی در پایان، با دعوت از مردم ولایی و همیشه در صحنه شهرستان بهاباد برای حضور حماسی و یکپارچه در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، تصریح کرد: ملت ایران با حضور باشکوه خود در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پاسخ قاطعی به دشمنان داده و یاد شهدای مظلوم حوادث اخیر، سرداران، دانشمندان و مردم بی‌گناه را گرامی خواهند داشت.

وی همچنین از تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهاباد و انتصاب حجت‌الاسلام دهقان به عنوان مسئول این ستاد خبر داد و گفت: این ستاد با قوت در مسیر خدمتگزاری گام برمی‌دارد.