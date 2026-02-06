امام جمعه دشتی: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن مصداق روشن «عمل صالح» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با استناد به آیه ۱۲۰ سوره توبه اظهار کرد: هر گامی که مؤمنان برمیدارند و موجب خشم دشمنان خدا میشود، مصداق عمل صالح است.
وی افزود: یکی از ابعاد مهم عمل صالح، اقدام شجاعانه، هوشمندانه و متحدی است که دشمن را دچار غیظ و درماندگی میکند و راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن نمونه روشن همین حقیقت است.
امام جمعه دشتی با گرامیداشت ۱۹ بهمن، روز نیروی هوایی، بیعت تاریخی همافران با امام خمینی(ره) را نقطهای سرنوشتساز در پیروزی انقلاب دانست و گفت: امروز نیز نیروی هوایی و پدافند کشور با جانفشانی، حافظ امنیت ملت، اسلام و رهبری هستند.
وی با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن تصریح کرد: انقلاب اسلامی صرفاً یک جابهجایی قدرت داخلی نبود، بلکه نظم کهنه سلطهگری جهانی را به چالش کشید و هندسه معیوب قدرت را در هم شکست. این انقلاب مردم را به صاحبان اصلی کشور تبدیل کرد و دست سلطهگران را از منابع و ثروت ایران کوتاه ساخت.
زاهددوست با بیان اینکه دشمنان انقلاب از همان ابتدا با جنگ، ترور، تحریم، فتنه و اغتشاش به میدان آمدند، افزود: ملت ایران با دو کلیدواژه «وحدت و مقاومت» توانست این توطئهها را خنثی کند و امروز در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، در حالی که دشمن در حضیض ذلت ایستاده است.
وی با اشاره به تحولات نظامی اخیر گفت: ایران اسلامی با تجربههای سنگین، از مرحله دفاع صرف عبور کرده و به بازدارندگی فعال و توان آفندی رسیده است؛ بهگونهای که هر تهدیدی با پاسخ سریع و کوبنده مواجه خواهد شد.
امام جمعه دشتی، حضور آرامبخش و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب در ایام اخیر را پیامی روشن به داخل و خارج دانست و تأکید کرد: ملت ایران نه دچار ترس و اضطراب است و نه از تهدیدها هراسی دارد. اگرچه ایران آغازگر جنگ نخواهد بود، اما هر تجاوزی با پاسخ منطقهای و پشیمانکننده روبهرو میشود.
وی با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: عقبنشینی آمریکا از تهدیدات، نشاندهنده قدرت بازدارندگی ایران است و مردم با اعتماد به مسئولان، یکصدا از حقوق ملت دفاع خواهند کرد. همچنین از موکبهای شهرستان دشتی در ایام نیمه شعبان و گرامیداشت یاد شهید جلیل اشرافی قدردانی کرد.
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