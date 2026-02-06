به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی، امامجمعه سنقر و کلیایی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، با استناد به خطبه ۸۶ نهجالبلاغه اظهار کرد: انسان باید پیش از آنکه فرصتها از دست برود و اجل فرا برسد، در دوران حیات و توانمندی، برای آخرت خود زاد و توشه فراهم کند، چرا که پس از مرگ، دیگر امکان عمل وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خداوند متعال اختیار و قدرت تصمیمگیری را در دنیا به انسان عطا کرده است، افزود: همانگونه که خدای متعال در دوران جنینی، تمام نیازهای مادی انسان را بدون دخالت خود او فراهم میکند، اما در دنیا مسئولیت ساختن آخرت را بر عهده خود انسان گذاشته است و این مهم تنها با عمل صالح، ایمان و تقوا محقق میشود.
امامجمعه سنقر و کلیایی با اشاره به پایان تفسیر سوره مبارکه حمد، از آغاز تفسیر سوره بقره خبر داد و گفت: سوره بقره طولانیترین سوره قرآن کریم است که در مقاطع مختلف و متناسب با نیازهای جامعه اسلامی نازل شده و مباحث مهمی همچون توحید، معاد، قیامت، داستان انبیا بهویژه حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع)، احکام عبادی، اجتماعی و اقتصادی از جمله نماز، روزه، جهاد، قرض، ربا و روابط اجتماعی را در بر میگیرد.
وی با اشاره به علت نامگذاری سوره بقره، به داستان بنیاسرائیل و ذبح گاو اشاره کرد و افزود: این سوره دارای فضائل فراوانی است و آیتالکرسی که از بزرگترین و پرمحتواترین آیات قرآن کریم محسوب میشود، در همین سوره قرار دارد. به فرموده پیامبر اکرم(ص)، قرائت سوره بقره موجب برکت، امنیت و حفظ انسان از آسیبها میشود.
حجتالاسلام رضایی در ادامه با تشریح آیات ابتدایی این سوره، اظهار کرد: قرآن کریم انسانها را به سه گروه متقین، کافران و منافقان تقسیم میکند و ویژگیها و سرنوشت هر یک را به روشنی بیان میفرماید. حروف مقطعه قرآن از جمله «الف، لام، میم» نشاندهنده اعجاز قرآن هستند؛ چرا که خداوند با همین حروف ساده، کتابی نازل کرده که هیچکس قادر به آوردن مانند آن نیست.
وی با اشاره به فضای ادبی و فصاحت عصر جاهلیت، تصریح کرد: قرآن کریم تمام شاعران و سخنوران آن دوران را عاجز کرد و تحدی الهی همچنان پابرجاست که اگر میتوانید، حتی یک آیه مانند قرآن بیاورید.
امامجمعه سنقر و کلیایی با تبیین مفهوم هدایت، گفت: هدایت تکوینی از سوی خداوند قطعی و تخلفناپذیر است، اما هدایت تشریعی نیازمند پذیرش انسان است. قرآن برای هدایت همه نازل شده، اما تنها کسانی از آن بهرهمند میشوند که دلهای پاک، فروتن و آماده داشته باشند و گرفتار تعصب، لجاجت و غرور نباشند.
وی در خطبه دوم با اشاره به شرایط روز جامعه، بر لزوم شناخت زمانه و انجام وظیفه تأکید کرد و افزود: امروز جهاد اصلی، جهاد تبیین و فرهنگی است و هر مؤمن باید جایگاه خود را در این میدان بشناسد و مسئولیتش را بهدرستی انجام دهد.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به حضورهای میدانی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه دهه فجر، این حضور را پیامآور اقتدار، آرامش و مدیریت مقتدرانه نظام دانست و گفت: این حضورها نشان میدهد تهدیدهای دشمنان بیاثر شده و نظام اسلامی با اتکا به فرهنگ حسینی و ایمان مردم، در اوج اقتدار قرار دارد.
وی تأکید کرد: مقاومت ملت ایران موجب عقبنشینی دشمن شده و اگر امروز سخنی از مذاکره به میان میآید، از موضع قدرت است نه ضعف.
امامجمعه سنقر و کلیایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از طرح برخی موضوعات حاشیهای در جامعه، از جمله مسئله موتورسواری بانوان، گفت: این موضوعات جزو اولویتهای اصلی جامعه نیست و پرداختن به آنها باعث غفلت از مسائل مهمتر و اساسی مردم میشود.
وی در پایان با اشاره به دهه تکریم و تعظیم مساجد در روزهای پایانی ماه شعبان، مسجد را سنگر اصلی دین و انقلاب دانست و افزود: حضور پررنگ مردم در مساجد، دشمن را مأیوس میکند و لازم است مؤمنان حداقل یک وعده از نمازهای یومیه را در مسجد اقامه کنند.
حجتالاسلام رضایی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، عزت اسلام و مسلمین و توفیق روزافزون ملت ایران، خطبههای نماز جمعه را به پایان رساند.
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