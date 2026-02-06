اعلام اسامی داوران ۵ بازی باقی مانده لیگ برتر/ ناظمی قاضی پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال، اسامی داوران پنج دیدار هفته بیستم فصل جاری لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:
شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان
داور: حسن اکرمی کمکها: حمیدرضا افشون و کورش صارمی داور چهارم: مصطفی بینش ناظر: نادر جعفری داور VAR: حسین زمانی کمک: مهرداد خسروی
مس رفسنجان - استقلال خوزستان
داور: امیر ایار کمکها: حامد تازهپور و مهران مصطفوی داور چهارم: شاهین یزدانی
داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: محمد علی پورمتقی
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
چادرملو اردکان - پیکان تهران
داور: بیژن حیدری کمکها: وحید سیفی و عباس یعقوبی داور چهارم: مسعود حقیقی ناظر: رسول فروغی داور VAR: ایمان کهیش ناظر: میثم صفاری
ملوان بندرانزلی - پرسپولیس تهران
داور: کوپال ناظمی کمکها: علی اکبر نوری و محسن بابایی داور چهارم: کیوان علیمحمدی ناظر: حسن نجاتی داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی
فولاد خوزستان - گلگهر سیرجان
داور: احمد محمدی کمکها: بهزاد پناهی و فرزاد ایمانینژاد داور چهارم: شبیر بهروزی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: وحید کاظمی کمک: علی احمدی
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