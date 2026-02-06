دهه فجر فرصت «جهاد تبیین» و پاسخ به شبهات جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن ضمن تبریک ایامالله دهه فجر و تقارن آن با میلاد امام عصر(عج)، از همه مؤمنانی که در برگزاری برنامههای جشن و سرور مشارکت دارند قدردانی و اظهار کرد: دهه فجر یادآور مجاهدتها و ایثارگریهای ملتی است که با ایمان، وحدت و بصیرت به پیروزی رسیدند.
امام جمعه بردسکن با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: هر زمان مردم با معرفت و بصیرت در صحنه حضور داشتهاند، توطئههای دشمنان درهم شکسته است و دشمن، ملت ایران را رصد میکند و از حضور گسترده مردم هراس دارد؛ حضور در ۲۲ بهمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی است.
وی جهاد تبیین را از مأموریتهای مهم این ایام دانست و گفت: دهه فجر فرصت مناسبی است تا مسئولان با حضور در شهرها و روستاها، دستاورد های نظام را برای مردم تشریح کنند و با گفتوگوی مستقیم، شبهات را برطرف سازند.
امینی تأکید کرد: اگر مطالبات مردم شنیده و به پرسشها پاسخ داده شود، بسیاری از ابهامات برطرف میشود؛ اما بیتوجهی به سؤالات، زمینه شکلگیری عقدهها و سوءاستفاده تبلیغاتی دشمن را فراهم میکند.
امام جمعه بردسکن با بیان اینکه جوانان درباره چرایی انقلاب، شعارهای اصلی، واکنش دشمنان، دستاوردهای نظام و آینده انقلاب پرسشهایی دارند، افزود: باید پاسخهای مستدل و روشن ارائه شود تا نسل جوان با آگاهی مسیر آینده را طی کند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط دوران پهلوی گفت: وابستگی گسترده به آمریکا، فساد، دینستیزی، بیاعتنایی به رأی مردم و گسترش بیعدالتی از ویژگیهای آن رژیم بود که با فرهنگ و غیرت دینی ملت ایران سازگار نبود.
امینی از افتتاح پروژههای دهه فجر خبر داد و بیان کرد: در این ایام بیش از ۶۷ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۹۳۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که ۵۸ درصد آن مربوط به مناطق روستایی است.
امام جمعه بردسکن برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در سطح شهرستان را از دیگر برنامههای این ایام عنوان کرد و از مردم خواست با حضور در برنامهها و مراسمها، جلوهای از وحدت، نشاط و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
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