مذاکره به نوعی عرصه دفاع از میهن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در خطبه‌های نماز جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به تبلیغات دشمنان، اظهار کرد: دشمن در تبلیغات خود که جمهوری اسلامی را جنگ‌طلب قلمداد کند، شکست خورده و اکنون مذاکره به نوعی عرصه دفاع از میهن جمهوری اسلامی است و اگر باب مذاکره بسته شود، میدان به دشمن واگذار و کشور را جنگ‌طلب در دستگاه‌های تبلیغاتی خود معرفی می‌کند.

امام جمعه تربت حیدریه قدرت چانه‌زنی را ناشی از اقتدار درون‌زا در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: وقتی قوی باشیم، این اقتدار در میدان مذاکره به ضرر نخواهد بود، در عین حال مذاکره میدان نمایش قدرت جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به مذاکرات جاری، خاطرنشان کرد: در این مذاکرات فقط حوزه هسته‌ای مطرح است و دشمن تمام تلاش خود را به کار بست تا موضوع موشکی و منطقه‌ای ایران را وارد باب مذاکرات کند که نتوانست.

معلمی در پاسخ به سؤالی درباره فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر شرافتمندانه نبودن مذاکره با آمریکا گفت: شرایط امروز متفاوت است، سال گذشته ترامپ پیام قلدرمآبانه‌ای فرستاده بود که رهبری فرمودند مذاکره شرافتمندانه و عاقلانه نیست، اما آنها در فروردین امسال از مواضع خود عقب‌نشینی کردند.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: این مذاکرات با توجه به اینکه می‌دانیم دشمن پایبند به تعهدات خود نیست، به چند دلیل انجام می‌شود؛ از جمله درخواست و میانجی‌گری چند کشور و نیز مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی برای استفاده از هر فرصتی برای تأمین منافع مردم مورد تأکید قرار گرفته است.

وی نسبت به فعالیت دشمنان داخلی در فضای غبارآلود دوران مذاکرات هشدار داد و گفت: وقتی دوران مذاکرات شروع می‌شود، دشمنان داخلی در حال آماده‌باش هستند تا در این فضای غبارآلود خنجر خود را به جمهوری اسلامی بزنند که در اغتشاشات اخیر نقش بسزایی داشتند.

معلمی جمهوری اسلامی ایران را محور مقاومت دانست و افزود: آمریکایی‌ها از این نگران هستند که این محور تقویت شود، با این حال آمریکا و اسرائیل، زخمی در حال فریاد زدن هستند و برخی در داخل از روی ضعف ترسیدند، حال آنکه این فریادها طبل‌های توخالی است.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به احتمال جنگ، هشدار داد: جنگ قابل پیش‌بینی نیست اما احتمال آن بالاست، در عین‌حال در صورت هرگونه اقدام غلط از سوی آنها، همانند کشتی تایتانیک، ناوهای آنها هم غرق خواهد شد.

وی با توصیه به فعالان فرهنگی و فضای مجازی دغدغه‌مند، گفت: مذاکرات را به چالش نکشند، این تصمیمات در سطح کلان و حاکمیت گرفته می‌شود و مسئولان مراقب شیطنت دشمن هستند.

معلمی گفت: جمهوری اسلامی ایران، همان ایران خمینی کبیر و خامنه‌ای مقتدر است و آمریکا همان شیطان بزرگ و رژیم غاصب صهیونیستی، همان سگ هار منطقه است که در مقابل دین ما و ملت ایستاده و ما در مقابل تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد.