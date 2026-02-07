شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ژانویه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی کالاهای غذایی در سطح جهان را رصد می‌کند، در ماه ژانویه به‌طور میانگین به ۱۲۳.۹ واحد رسید که نسبت به دسامبر ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این شاخص همچنین در مقایسه با ژانویه سال گذشته ۰.۶ درصد پایین‌تر بوده و ۲۲.۷ درصد کمتر از اوج ثبت‌شده آن در مارس ۲۰۲۲، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است.

در میان گروه‌های اصلی، شاخص قیمت لبنیات بیشترین کاهش را تجربه کرد و در ژانویه نسبت به ماه قبل پنج درصد افت داشت که ناشی از کاهش قیمت پنیر و کره بود.

شاخص قیمت گوشت فائو نیز ۰.۴ درصد کاهش یافت؛ به‌طوری که افت قیمت گوشت خوک، افزایش قیمت گوشت مرغ را تحت‌الشعاع قرار داد.

همچنین شاخص قیمت شکر نسبت به دسامبر یک درصد کاهش یافت و در مقایسه با ژانویه سال گذشته ۱۹.۲ درصد پایین‌تر بود که این روند، بازتاب انتظارات بازار از افزایش عرضه شکر است.

در مقابل، قیمت غلات و روغن‌های نباتی در ماه گذشته افزایش یافت. شاخص قیمت غلات فائو با رشد ۰.۲ درصدی همراه شد که افزایش قیمت برنج به دلیل تقاضای قوی‌تر، کاهش جزئی قیمت سایر غلات اصلی را جبران کرد.

شاخص قیمت روغن‌های نباتی نیز ۲.۱ درصد افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت روغن پالم، سویا و آفتابگردان بود و افت قیمت روغن کلزا را خنثی کرد.

فائو در گزارشی جداگانه، با اشاره به بهبود بازدهی گندم و چشم‌انداز مطلوب‌تر تولید ذرت، پیش‌بینی کرد تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۵ به ۳ میلیارد و ۲۳ میلیون تن برسد.

بر اساس گزارش رویترز، این سازمان همچنین اعلام کرد ذخایر جهانی غلات در فصل زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت و نسبت ذخایر به مصرف جهانی به ۳۱.۸ درصد می‌رسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ به شمار می‌رود.