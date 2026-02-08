دعوت بسیج جامعه پزشکی از جامعه سلامت برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزرای مهر، سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با صدور بیانیهای فرارسیدن چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفته و از کارکنان نظام سلامت کشور برای حضور پرشور بیست و دوم بهمن ماه دعوت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن چهل و هفتمین سالروز پیروزی حماسهآفرین انقلاب اسلامی ایران، به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، طلوع حکومت عدل اسلامی و تجلی اراده استوار ملت بزرگ ایران را به تمامی ملت غیور، به ویژه جامعه زحمتکش و پرتلاش سلامت کشور تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
این روز بزرگ، نماد پیروزی حق بر باطل و تجدید عهدی تاریخی با آرمانهای بلند شهیدان و ایستادگی در مسیر استقلال، آزادی و عزت اسلامی است. جامعه پزشکی و سلامت کشور، که همواره در طول تاریخ انقلاب، پرچمدار خدمترسانی، جهاد علمی و ایثار در صحنههای دفاع مقدس و بحرانهای مختلف بودهاند، بار دیگر فراخوانده میشوند تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی عظیم و یکپارچه بیست و دوم بهمن، تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و شهیدان والامقام را به نمایش گذاشته و پیام قدرتمند وحدت و پایداری ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.
سازمان بسیج جامعه پزشکی ضمن تقدیر از همه تلاشگران عرصه سلامت که در سختترین شرایط، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، سنگر خدمت به مردم و دفاع از میهن را ترک نکردهاند، تأکید مینماید که کارکنان نظام سلامت، همچون همیشه و در همه صحنههای حساس و بحرانی، پشتیبان و همراه نیروهای مسلح دلیر و مدافعان امنیت این مرز و بوم هستند. آنان که خود در خط مقدم دفاع از سلامت این ملت ایستادهاند، حماسهآفرینی رزمندگان اسلام در میدان نبرد با دشمنان و اشرار را ارج نهاده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و پشتیبانی در جهت تأمین چ سلامت جامعه اعلام میدارند.
این سازمان بار دیگر از تمامی پزشکان، داروسازان، پرستاران، روانشناسان، بهورزان، اساتید، دانشجویان علوم پزشکی و سایر فعالان نظام سلامت در سراسر کشور دعوت مینماید تا با شرکت گسترده و باشکوه خود در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، علاوه بر ادای دین به شهیدان و انقلاب، اقتدار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشیده و در حماسهای دیگر، وفاداری خویش را به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) به اثبات برسانند.
والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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