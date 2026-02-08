صعود جوانان روستایی جاسک به کوه سبتی گروک در دهه فجر

محمد زارعی سرپرست گروه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این برنامه ورزشی اظهار کرد: این صعود به صورت کاملاً خودجوش و از سر علاقه به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور پنج نفر از جوانان روستاهای کنگان ، پازرد و گروک انجام شد و اعضای تیم موفق شدند مسیر ۲ کیلومتری کوه سبتی واقع در روستای گروک را در مدت یک ساعت و ۱۰ دقیقه با موفقیت طی کنند.

وی افزود: در این برنامه عباس زاری، حسام زاری، ابراهیم صفی ، مراد قیصری و صالح امیری حضور داشتند که نکته قابل توجه آن مشارکت یک نوجوان ۱۲ ساله به نام حسام زاری در کنار سایر اعضا بود؛ موضوعی که نشان‌ دهنده ظرفیت بالای نسل نوجوان و جوان منطقه برای ورود به فعالیت‌های ورزشی سالم و هدفمند است.

زارعی با بیان اینکه این صعود تنها یک حرکت نمادین نبوده است، گفت: کوهنوردی برای ما صرفاً فتح یک ارتفاع نیست، بلکه فرصتی برای تقویت روحیه جمعی، افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جسم و روان و ارتباط نزدیک‌تر با طبیعت بکر منطقه است؛ طبیعتی که متأسفانه هنوز آن‌گونه که شایسته است، معرفی و بهره‌برداری ورزشی نشده است.

سرپرست گروه با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در شهرستان تصریح کرد: اطلاع دقیقی از فعال بودن هیئت یا ساختار منسجم کوهنوردی در جاسک نداریم و اگر هم وجود داشته باشد، فعالیت محسوس و مستمری مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که شهرستان جاسک با دارا بودن کوه‌ها و ظرفیت‌های طبیعی متنوع، می‌تواند به یکی از قطب‌های ورزش‌های طبیعت‌محور در شرق استان هرمزگان تبدیل شود.

وی ادامه داد: انتظار ما از مسئولان ذیربط به‌ ویژه اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی، حمایت، ساماندهی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت علاقه‌مندان به این رشته است تا چنین حرکت‌های خودجوش مردمی بتواند به یک جریان منظم و پایدار ورزشی تبدیل شود.

زارعی با تأکید بر تداوم این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: اعضای این تیم ۵ نفره تصمیم گرفته‌اند به صورت هفتگی برنامه‌های صعود داشته باشند و هر هفته یکی از کوه‌های منطقه را فتح کنند تا ضمن حفظ آمادگی جسمانی، فرهنگ ورزش همگانی و طبیعت‌گردی مسئولانه در میان جوانان منطقه ترویج یابد.

وی در پایان گفت: دهه مبارک فجر فرصتی برای یادآوری روحیه خودباوری و حرکت‌های مردمی است و امیدواریم چنین برنامه‌هایی مورد توجه و حمایت قرار گیرد تا استعدادهای نهفته جوانان روستایی بیش از پیش شکوفا شود.