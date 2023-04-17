هیات کوهنوردی خراسان شمالی در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی دوشنبه در حاشیه انتخاب رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان شمالی اظهار داشت: هیأت کوهنوردی خراسان‌شمالی در سال‌های اخیر در تربیت نیروی انسانی موفق بوده است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه خراسان‌شمالی در سطح کشور بالاترین آمار ورزشی در وزرات ورزش و جوانان را داراست، گفت: در ۳ سال اخیر بالغ بر ۴۲ هزار نفر از این فدراسیون و هیأت‌های آن مدرک ورزشی دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه در همین مدت، ۳ هزار نفر نیز در دوره‌های بازآموزی و مربیگری این فدراسیون شرکت کردند، افزود: در استان ۵ کمیته از جمله کمیته سنگ نوردی در طبیعت، کمیته سنگ نوردی در سالن، کمیته کوه‌پیمایی و… فعال است.

زارعی با اشاره به اینکه باید به برگزاری ورزش‌های ملی در استان توجه ویژه کرد و در این زمینه تلاش کرد، گفت: در شهرهای محروم‌تر استان باید برای دوره‌های آموزشی ورزشی برنامه ریزی صورت گیرد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران افزود: هیأت کوهنوردی استان در سال ۱۴۰۰ رتبه هشتم و در سال ۱۴۰۱ رتبه دوازدهم را کسب کرد که امیدواریم این استان دوباره در بین ۱۰ استان برتر در سطح کشور قرار گیرد.