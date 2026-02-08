۳ دستاورد بزرگ HSE در کاهش ریسک و ایمنی شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران اظهار کرد: سه دستاورد مهم دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) شهرداری تهران به منظور نهادینهسازی مدیریت ریسک، ارتقای ایمنی، پیشگیری از حوادث و استقرار نظام یکپارچه HSE شهرداری تهران رونمایی شد.
نصیری با بیان اینکه این دستاوردها حاصل رویکردی برنامهمحور و مبتنی بر مدیریت ریسک در سطح ستاد، مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری تهران است، افزود: نخستین دستاورد، تدوین چارچوب عملیاتی برنامه سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران است که بهعنوان نقشه راه استقرار یک نظام یکپارچه HSE در تمامی سطوح شهرداری طراحی شده است.
وی ادامه داد: این برنامه مدیریتی با تکیه بر ۱۰ رکن اساسی، ۱۳ راهبرد، ۴۳ برنامه اقدام و ۸۵ شاخص ارزیابی، چارچوبی عملیاتی برای برنامهریزی، اجرا، پایش و بهبود مستمر HSE فراهم میکند.
نصیری با اشاره به هدف از تدوین این برنامه، عنوان کرد: ایجاد وحدت رویه، شفافسازی مسئولیتها، امکان ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص و ارتقای پاسخگویی مدیریتی در حوزه HSE شهرداری تهران و در نهایت ارتقای ایمنی، پیشگیری از حوادث و کاهش ریسکهای شغلی و محیطی از اهداف این برنامه بشمار می رود.
به گفته وی، موضوع دوم تدوین و بازنگری مستندات سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) شهرداری تهران است. این مستندات در راستای اجرای ماده (۶) «نظامنامه مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) شهرداری تهران» مصوب دویست و نوزدهمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران تدوین و بازنگری شده است.
نصیری تصریح کرد: با توجه به گستردگی مأموریتها، تنوع فعالیتها و پیچیدگی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران، استقرار و بهروزرسانی نظام جامع HSE بهعنوان رکن اصلی مدیریت ریسک و صیانت از کارکنان، پیمانکاران و شهروندان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر این اساس، تاکنون تعداد ۱۲۰ سند HSE تعریف شده که ۲۰ سند آن تدوین و نهایی شده است و فرآیند تکمیل و بهروزرسانی سایر مستندات نیز بهصورت مرحلهای در حال پیگیری است.
به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، موضوع سوم تهیه بانک اطلاعات سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) شهرداری تهران است که بهعنوان زیرساخت تصمیمسازی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ریسک و پیشگیری از حوادث طراحی شده و شامل سه بخش اصلی است.
نصیری با اشاره به سه بخش اصلی بانک اطلاعات جامع HSE ، اظهار کرد: سه موضوع در این مسأله دنبال میشود؛ بانک اطلاعات اماکن و تجهیزات، بانک اطلاعات حوادث HSE شهرداری تهران و بانک اطلاعات کارشناسان HSE پیمانهای شهرداری تهران.
وی در خصوص بانک اطلاعات اماکن و تجهیزات، توضیح داد: این بانک با هدف شناسایی وضعیت ایمنی اماکن و تجهیزات تحت مالکیت یا بهرهبرداری شهرداری تهران، شناسایی نقاط پرریسک و پیگیری رفع ناایمنیها، در تابستان ۱۴۰۴ تهیه شده و بهصورت ماهیانه بهروزرسانی میشود.
نصیری در خصوص بانک اطلاعات حوادث HSE شهرداری تهران افزود: با تمرکز بر ثبت حوادث، تحلیل ریشهای علل وقوع، پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، مستندسازی حوادث و بهرهگیری از نتایج علتیابی در آموزشهای شغلی، این بانک نقش مؤثری در جلوگیری از تکرار حوادث و اصلاح فرآیندهای نادرست ایفا میکند.
به گفته وی، بانک اطلاعات کارشناسان HSE پیمانهای شهرداری تهران نیز در راستای نظارت مؤثر بر رعایت الزامات سلامت، ایمنی و محیطزیست توسط پیمانکاران، دو مرحله آزمون جامع ارزیابی صلاحیت حرفهای کارشناسان HSE برگزار شده و وندور لیست ۵۹۹ کارشناس مورد تأیید دبیرخانه HSE تهیه شده است. همچنین ۱۱۲۴ پیمان فعال نیازمند به کارشناس HSE در واحدهای تابعه شهرداری تهران شناسایی شدهاند.
به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این سه دستاورد، گامهای اساسی در جهت نهادینهسازی مدیریت ریسک، ارتقای ایمنی، پیشگیری از حوادث و استقرار نظام یکپارچه HSE در شهرداری تهران بهشمار میروند و زمینهساز تصمیمگیری مبتنی بر داده، پاسخگویی مدیریتی و ارتقای سطح سلامت و ایمنی در فعالیتهای شهری هستند.
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