دادستان مرکز گلستان: ۸۱ اداره استان ملزم به رفع فوری نواقص ایمنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاقی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست خبری با تأکید بر اینکه تحقق عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از محرومان از مهم‌ترین آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، به‌صورت فعال در میدان برای رفع محرومیت‌ها و صیانت از حقوق مردم حضور داشته باشد.

وی با اشاره به ابتکار راه‌اندازی میز خدمت قضایی در محلات کم‌برخوردار افزود: طی سه ماه گذشته دو میز خدمت در روستای ابراهیم‌آباد و محله کوی‌محتشم برگزار شد و مدیران دستگاه‌های مرتبط در حضور مردم موظف به پاسخگویی شدند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داد بخش قابل توجهی از مشکلات مردم نه به‌دلیل خلأ قانونی، بلکه ناشی از نبود پیگیری مؤثر و پاسخگویی برخی دستگاه‌ها بوده است.

دادستان مرکز گلستان ادامه داد: در قالب این طرح، مشکلات محلاتی از جمله اسلام‌آباد، زنگیان، شهرک زیتون، چناران، ابراهیم‌آباد و کوی‌محتشم شناسایی و به‌صورت مصوبات قضایی زمان‌بندی‌شده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که تاکنون بیش از ۹۰ درصد این مصوبات به نتیجه رسیده و باقی موارد نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

رزاقی‌نژاد یکی از رویکردهای جدی دادستانی را محرومیت‌زدایی واقعی عنوان کرد و گفت: با ورود میدانی به وضعیت خانواده‌های فاقد پوشش حمایتی، چند پرونده خاص رسیدگی شد که از جمله آن، حمایت فوری از یک خانواده نیازمند پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی بود؛ به‌طوری‌که ظرف ۷۲ ساعت محل سکونت ترمیم و خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفت.

وی افزود: در ماه‌های اخیر پنج خانواده کاملاً محروم به‌صورت مستقیم تحت حمایت و پیگیری قضایی قرار گرفتند.

وی با اشاره به وضعیت مدارس در محلات کم‌برخوردار اظهار کرد: ۳۱ مدرسه به‌عنوان مدارس هدف شناسایی و حدود ۱۲۰ مشکل زیرساختی در آن‌ها احصا شد که تاکنون ۵۳ مورد به‌طور کامل رفع، ۲۴ مورد در حال اقدام و سایر موارد در دست پیگیری است. همچنین برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، پرونده‌های حمایتی تشکیل شده تا از بروز جرائم در آینده پیشگیری شود.

دادستان مرکز استان از فعال‌سازی پروژه‌های آموزشی و ورزشی معطل‌مانده نیز خبر داد و گفت: در پی گزارش مردمی درباره رهاشدگی چند سوله ورزشی مدارس، موضوع به‌صورت میدانی بررسی و مشخص شد برخی پروژه‌ها به‌دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها بلااستفاده مانده است. با صدور دستورات قضایی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم و به گفته مسئولان نوسازی مدارس، حدود ۷۵۰ میلیارد ریال پروژه آموزشی و ورزشی راکد دوباره فعال شد.

رزاقی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایمنی ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: با دستور دادستانی، ۸۱ اداره و دستگاه اجرایی توسط آتش‌نشانی گرگان به‌صورت تخصصی بازرسی شدند و بیش از هزار نقص ایمنی شناسایی شد. برای رفع این نواقص مهلت یک‌ماهه تعیین شده و در صورت بی‌توجهی، اقدامات قضایی انجام خواهد شد، زیرا ایمنی ادارات مستقیماً با جان مردم مرتبط است.

وی درباره حوادث و ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز گفت: از ابتدا پالایش و تفکیک بازداشت‌شدگان بر اساس نقش و میزان مشارکت انجام شد. افرادی که در تخریب اموال عمومی و خصوصی نقش عملیاتی داشتند شناسایی و دستگیر شدند و روند رسیدگی قضایی ادامه دارد. در عین حال، برای افرادی که تحت تأثیر فضای مجازی و به‌صورت هیجانی وارد صحنه شده بودند، برنامه‌های ارشادی و مشاوره‌ای در نظر گرفته شد تا با آگاهی به جامعه بازگردند.

دادستان مرکز گلستان با تأکید بر لزوم جبران خسارت‌های وارده به بیت‌المال و اموال مردم خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی برای برآورد خسارات انجام شده و شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست نظارت بیشتری بر فعالیت فرزندان در فضای مجازی داشته باشند.

رزاقی‌نژاد مبارزه با فساد و فرار مالیاتی را از دیگر محورهای اقدام دادستانی برشمرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای تعدادی از افراد دارای تحصیل مال نامشروع پرونده تشکیل شده و برای ۵۰ نفر نیز به‌دلیل اقدامات متقلبانه در فرار مالیاتی پرونده قضایی در حال رسیدگی است.

وی افزود: در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر نیز با رویکرد ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، برای ۱۰ نفر از عناصر اصلی این حوزه پرونده تشکیل و فرآیند شناسایی و توقیف اموال در حال انجام است.

دادستان مرکز گلستان تأکید کرد: رویکرد دادستانی، پیشگیری مشارکتی با محوریت مردم، صیانت از حقوق عامه، حمایت از اقشار محروم و برخورد قاطع با ترک فعل مدیران و مفاسد اقتصادی است و این مسیر با حضور میدانی و مطالبه‌گری مستمر تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد یافت.